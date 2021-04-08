Контракты почти на 3 миллиарда: в Волгоградской области выявили сговор при организации детского питания

Образовательные учреждение заключали контракты с одними и теми же подрядчиками для организации детского питания Фото: Юлия НУРКАЕВА

В Волгоградской области прокуратура выявила сговор при организации детского питания в образовательных учреждениях. Не соблюдались требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок и защите конкуренции. Образовательные учреждения региона заключали договоры, в основном, с ИП Стрельниковым А.В. (г. Волгоград), ООО «СЛАВИЯ» (г. Волгоград) и ООО «Город кафе» (г. Ульяновск). Общая сумма подписанных с ними контрактов за 2020 – истекший период 2021 года составила более 2 миллиардов 295 миллионов рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. После решения регионального УФАС махинации получат уголовно-правовую оценку.

- Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации заключение в течение непродолжительного периода времени контрактов, предметом которых является оказание идентичных услуг, направленных на достижение единой хозяйственной цели, образует единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о закупках, - добавили в прокуратуре.

После проверки прокуратуры в Красноармейском районе Волгограда было установлено, что 21 дошкольное образовательное учреждение заключило контракт с ИП Стрельниковым А.В., как с единственным исполнителем в незначительный промежуток времени, без проведения конкурентных процедур оказания услуг по организации питания детей.

Госзакупки искусственно дробились в Городищенском, Жирновском, Киквидзенском, Котовском, Кумылженском, Нехаевском, Ольховском, Палласовском, Серафимовичском, Суровикинском и Чернышковском районах, Волгограде, Камышине и Михайловке.

В Среднеахтубинском районе с августа по декабрь прошлого года все образовательные учреждения заключили контракты с ООО «Алеко» как с единственным исполнителем на оказание услуг по организации детского питания. Прокуратура выяснила, что на совещании комитетом образования района обсуждался вопрос организации питания воспитанников. Председатель территориального комитета образования представила конкретные предложения по фирме-подрядчику, с которой затем подписались договоры по организации питания для детей.

В марте 2021 года прокуратура вынесла порядка 130 представлений, инициировала возбуждение почти 200 административных производств. Все материалы надзорной проверки были направлены в Волгоградское УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.