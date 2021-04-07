Олег Савченко примет участие в праймериз «Единой России»

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

Промышленник и общественный деятель Олег Савченко будет участвовать в праймериз партии «Единая Россия» в Волгоградской области. 7 апреля он подал пакет документов в региональный оргкомитет на участие в предварительном голосовании по Волжскому одномандатному избирательному округу №84. Об этом сообщили в отделении партии.

По словам Олега Савченко, участие в праймериз позволяет узнать, какие проблемы больше всего волнуют волгоградцев.

- Считаю, что мой опыт, знания и навыки будут полезны не только для Волгоградской области, но и для граждан, которые примут решение отдать свой голос за меня. Я очень благодарен партии «Единая Россия», потому что от нее баллотируюсь. На сегодняшний день «Единая Россия» является лидером в политической структуре Российской Федерации, в частности, в нашем регионе, - прокомментировал свое решение участвовать в предварительном голосовании Олег Савченко.

Праймериз пройдет с 24 по 30 мая 2021 года. Регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до 29 апреля, его результаты объявят 1 июня. Затем списки на выборы в Госдуму должен утвердить партийный съезд.

Напомним, Олег Савченко представлял Волгоградскую область в Государственной Думе IV, V и VI созывов. В 2000 году участвовал в выборах губернатора Волгоградской области, но уступил около 8% Николаю Максюте. Сейчас Савченко занимает пост председателя парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области. Известен он и как путешественник: объездил множество стран, побывал в Антарктиде, покорил семь высочайших вершин мира и на каждой разворачивал флаг Волгоградской области.

В Государственной Думе VII созыва Волжский избирательный округ №84 представляет депутат Ирина Гусева.