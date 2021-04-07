Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 апреля: более 100 тысяч человек сделали прививки

Привиться от ковида сегодня можно и в торговом центре. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается практически неизменной. Регион не покидает топ-15 в стране по ежедневному приросту и общему числу заразившихся COVID-19. На сегодня после небольшого всплеска снова минимум заболевших коронавирусом – 107 человек. В целом подхватили ковид за год уже 54,4 тысячи волгоградцев. При этом прививку от коронавируса сделали более 100 тысяч жителей области. Теперь получить свою дозу вакцины можно в торговом центре или на работе, так что вакцинация пойдет быстрее. Ведь без предварительной записи и очереди прививаться гораздо удобней. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 апреля 2021 года.

Инфографика стопкоронавирус.рф

Снова за сутки подтвердили 4 смерти от коронавируса – это еще летальные исходы февраля. Всего по данным оперштаба в Волгограде и области COVID-19 унес жизни 986 человек. Однако только в феврале 2021 года в ковидных госпиталях региона умерли 496 человек, в статистику войдут лишь 123 из них. У остальных коронавирус и его осложнения основной причиной смерти не признали. В январе в инфекционных стационарах скончались еще 752 волгоградца, только 107 из них указали в ковидной статистике. В ноябре-декабре 2020 года умерших пациентов было еще больше. Смертность в регионе за год пандемии выросла на треть.

По данным оперштаба, в больницах остаются более 2,2 тысячи пациентов с ковидом и пневмонией. Цифра не меняется уже несколько недель. Не сильно уменьшилось и число карантинщиков в Волгограде и области – более 8,3 тысячи.

По данным стопкоронавирус.рф, за последние сутки покинули госпитали по выздоровлению еще 104 человека. Всего одолели коронавирус уже 52 тысячи жителей области.