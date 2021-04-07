Единый налоговый платеж может значительно облегчить жизнь малому бизнесу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, которые подготовил Минфин России, с 2022 года юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом без уточнения его вида, срока уплаты и принадлежности к конкретному бюджету. Налоговая служба произведет зачет средств в «авансовом кошельке» автоматически, как только наступит срок уплаты того или иного налога или сбора.

В перспективе нагрузка на предпринимателей снизится, расчеты с налоговой станут проще, время оформления документов сократится. По мнению промышленника и общественного деятеля Олега Савченко, любое упрощение взаимоотношений между налоговым органом и бизнесом дает позитивный результат.

- Бизнес перестанет так сильно заботиться о правильности налоговых отчислений. Это все берет на себя налоговая инспекция, которая доказала и показала, что она достаточно эффективно работает, - считает Олег Савченко. - Речь идет о том, что практически все виды платежей, налоговых отчислений упрощаются и единым платежом засчитываются налоговой инспекцией. И дальше, если бизнес переплатил некоторую часть суммы, то она засчитывается в счет будущих платежей.

Если поправки примут, нововведения вступят в силу в начале 2022 года. Больше всего единый налоговый платеж может облегчить жизнь малому бизнесу, которому любое снижение административной нагрузки пойдет в плюс.

- Это качественно скажется на здоровье нашего бизнеса. Мы увидим позитивный результат, прежде всего, в себестоимости создаваемого продукта. Потому что не будет армии бухгалтеров, которые по нескольку раз перепроверяют, чтобы, не дай бог, неправильно не произвести отчисления, - подчеркивает Олег Савченко. - Бюджет Волгоградской области также выиграет от этого, потому что начинаются очень доверительные отношения между бизнесом и государством, между фискальными органами и теми акционерами наших предприятий, которые являются крупнейшими налогоплательщиками области.

Принятие таких поправок создаст более комфортные условия для налогоплательщиков, считает эксперт. Выгодно это и государству, так как обязательства перед ним предприниматель выполнит в полном объеме.