ВолГУ открыл двери для абитуриентов

Фото: ВолГУ

В Волгоградском государственном университете проходят дни открытых дверей

Каждое воскресенье с 28 марта по 18 апреля абитуриентов ждут на встречах в стенах вуза. Очные мероприятия специально проходят в течение нескольких недель, чтобы исключить массовое скопление людей и соблюсти все меры безопасности. Подробную программу можно посмотреть на сайте университета.

Фото: ВолГУ

Встречи с абитуриентами и их родителями проводят директора институтов: знакомят с правилами приема в 2021 году, освещают все вопросы, связанные с поступлением, последующим обучением, особенностями студенческой жизни, возможностями проживания в общежитии и перспективах трудоустройства после получения диплома. Параллельно с живым общением в вузе ведутся прямые трансляции в официальной группе университета «Вконтакте» , а значит и онлайн-зрители могут задать интересующие их вопросы.

В ВолГУ проходят Дни открытых дверей. Фото: ВолГУ

Первое новшество приемной кампании ВолГУ этого года в том, что поступающий может подать заявление сразу на 10 направлений подготовки. Это предоставляет абитуриентам огромную свободу выбора.

Второе – в качестве третьего вступительного экзамена абитуриент может сдать в приемную комиссию результаты ЕГЭ по тому предмету, по которому набрал наибольшее количество баллов. Выбор предмета из предложенного списка остается за поступающим.

Третье – впервые в этом году ВолГУ проводит конкурс не только на конкретные специальности или программы, но и на укрупненные направления: в рамках математического и инженерного цикла и сферы информационных технологий.

Кроме того, зачисление на бюджетные места в 2021 году будет проходить в два этапа, а не в три, как раньше: на первом этапе будут зачисляться те, кто имеет особые права, поступает по результатам олимпиад или по целевому приему, на втором – все остальные.

- До момента зачисления абитуриенты имеют право подавать заявление о согласии на зачисление не более 4 раз. Это также одно из изменений, которое позволит поступающим более свободно выбирать свою будущую профессию, - рассказал проректор по учебной работе ВолГУ Дмитрий Ильин.

Уже состоялись встречи для поступающих в институт математики и информационных технологий, институт истории, международных отношений и социальных технологий, институт естественных наук и университетский колледж. Среди гостей вуза есть те, кто уже точно выбрал, куда подавать документы, а есть и такие, кто не определился с направлением обучения.

- Хочу поступить на «Программную инженерию», - поделился с «КП-Волгоград» старшеклассник Михаил Савченко. – Почитал информацию на сайте университета, оно меня заинтересовало, но остались некоторые вопросы. Хорошо, что можно прийти на День открытых дверей и все выяснить. Это поможет сделать окончательный выбор.

- Мне интересны химия и биология, поэтому я пришла на встречу института естественных наук, - рассказала школьница Виктория Тростина. - В ВолГУ я первый раз, но слышала и читала много положительных отзывов. Здесь очень красиво. Думаю, что студенческая жизнь будет интересной и увлекательной. Надеюсь, что поступлю.

Фото: ВолГУ

- Я увлекаюсь естественными науками и рассматриваю в качестве варианта для поступления «Экологию и природопользование» или «Геологию», - рассказала старшеклассница Любовь Костенко. - В ВолГУ много разных направлений, большой выбор специальностей для поступающих и, на мой взгляд, хороший уровень подготовки студентов. Впечатления от университета положительные. Особенно меня впечатлило масштабное здание со множеством лестниц и коридоров и красивый внутренний дворик. Во время обучения я жду как можно больше интересных экспедиций и выездов на практику, конечно, студенческих мероприятий и праздников.

Фото: ВолГУ

Следующий День открытых дверей состоится 11 апреля по направлениям подготовки института истории, международных отношений и социальных технологий, института приоритетных технологий и института права.

Также в апреле в ВолГУ пройдут бесплатные пробные ЕГЭ для школьников по предметам инженерно-технического цикла. 10 апреля состоится экзамен по физике, 18 апреля – по информатике, а 25 апреля – по математике. Предварительная регистрация и бланки согласий на обработку персональных данных доступны по ссылке.

Фото: ВолГУ

22 мая в ВолГУ состоится родительское собрание, где руководство вуза расскажет о приемной кампании этого года и ответит на вопросы поступающих.

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