Вызванные потенциалы

Каракетова Диана Викторовна Врач-невролог сети многопрофильных клиник "ДИАЛАЙН". Фото:ООО «ММЦ ДИАЛАЙН»

А также возможно выявить начальные формы различных деменций.

Применение в офтальмологии: оценка зрительных нарушений - патология зрительного тракта (центральная нервная система) и зрительного нерва (определение уровня поражения), симптом "ленивого" глаза у детей, патология полей зрения, диагностика демиелинизирующих заболеваний (прежде всего рассеянного склероза).

Применение в аудиологии (ЛОР-болезнях): оценка нейросенсорной тугоухости (определения уровня поражения), оценка патологии ствола ГМ, диагностика невриномы слухового нерва, оценка развития мозгового ствола (у детей).

Применение в неврологии: диагностика рассеянного склероза на ранних (доклинических) этапах, оценка поражения плечевого сплетения (вместе с ЭНМГ), оценка повреждений шейных отделов спинного мозга, оценка сенсорных чувствительных функций (при диссоциативных расстройствах).

Оценка начальных когнитивных нарушений (памяти и внимания) на доклинических этапах деменции.

Оценка вегетативного отдела нервной системы.

Метод не инвазивный, достаточной простой, не требует от пациента сложных действий. Специальной подготовки не нужно.

Врач-невролог сети многопрофильных клиник "ДИАЛАЙН" Каракетова Диана Викторовна.

.

Реклама.