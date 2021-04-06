На Гремячинском ГОКе формируют территорию безопасности: руководители и коллектив при содействии ГИБДД минимизируют риски дорожно-транспортных происшествий

Фото: Ирина СИМОНОВА

Для транспортного обслуживания нужд производства на комбинате проложена разветвленная сеть дорог. На завершающем этапе строительства корпусов ГОКа предприятие проводит благоустройство территории и замену дорог временного назначения на постоянные, оснащенные дорожными знаками и разметкой. Соответственно масштабам предприятия формируется и автотранспортный парк, комплектуемый легковыми, грузовыми автомобилями и спецтехникой.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, пассажирских и грузоперевозок на Гремячинском горно-обогатительном комбинате проводится большая профилактическая и практическая работа. В числе последних мероприятий - встреча коллектива водителей и машинистов самоходных машин предприятия с сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Совещание прошло непосредственно в гаражном помещении цеха транспорта и подготовки производства.

На встречу с коллективом предприятия приехали начальник подразделения по Котельниковскому району Владимир Филиппов и старший государственный инспектор РЭГ ГИБДД по Котельниковскому району Сергей Корзун

Темой обсуждения стала профилактика дорожно-транспортных происшествий, необходимость проявления повышенного внимания в условиях тумана, гололёда, недостаточной видимости при выпадении атмосферных осадков.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сотрудники ГИБДД сообщили участникам практического занятия данные статистики дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Котельниковского района в 2020 году, подробно разобрали основные причины совершения ДТП, напомнили о необходимости применения ремней безопасности, соблюдения скоростного режима, требований дорожных знаков и разметки.

Все присутствующие, имеющие в том числе и личный автотранспорт, не остались равнодушными к теме изменения административного регламента по первоначальным навыкам вождения и об изменении в прохождении технического осмотра автомобилей.

Директор по производству «ЕвроХим-ВолгаКалия» Роман Бергер обратил внимание работников цеха на необходимость повышения контроля подготовки транспортных средств к выходу «на линию», обязательную тщательную проверку исправности всех систем контроля, безопасности машин и механизмов.

Начальник цеха Александр Пащенко подвел итоги осуществляемой на предприятии профилактической работы по безопасности дорожного движения, осуществляемой созданной на Гремячинском ГОКе группой контроля.

В заключении практического семинара должностные лица ГИБДД, дирекции по производству, управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии, цеха транспорта и подготовки производства ответили на вопросы коллектива водителей и машинистов, после чего пожелали всем работникам цеха быть предельно внимательными не только на автодорогах, но и в повседневной жизни, когда рабочая смена окончена, а транспорт размещен в гаражах и припаркован на автостоянках.