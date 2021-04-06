Узнали, какие трассы отремонтируют в Волгоградской области в 2021 году

Фото ФКУ Упрдор Москва ‒ Волгоград

Весна в разгаре, а значит, со дня на день в Волгоградской области приступят к масштабному обновлению дорог. В некоторых городах региона подрядчики уже приступили к ремонту улиц, подготавливают к укладке нового асфальта и волгоградские трассы. В ФКУ Упрдор Москва Волгоград рассказали «КП-Волгоград» о планах на 2021 год: где и какие участки восстановят, а где обновят капитально.

Надо отметить, что в общей сложности планируют обновить более 100 километров трасс. Ремонтные работы пройдут на всех трассах подведомственных «Упрдор Москва Волгоград»: и на ростовском направлении (А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной), и на московском (Р-22 «Каспий»), и на Саратовском (Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград).

Фото ФКУ Упрдор Москва ‒ Волгоград

Подробнее список участков на ремонт выглядит следующим образом:

- на трассе А-260 под обновление попали четыре участка протяженностью 41 километр. Здесь полностью срежут старое покрытие, укрепят основание и уложат новый асфальт. Кроме того, протянут 2 километра новой линии освещения, обновят барьерное ограждение, дорожные знаки и разметку;

- на трассе Р-22 уже идет ремонт участка с 36 по 45 километр (на подъезде к Элиста в Светлоярском районе). Работы подходят уже к завершению. Сдать объект должны в первой половине 2021 года.

Кроме того, попал участок трассы Р-22 - с 824-го по 838-й километр (во Фроловском районе). Эти 14 километров не просто отремонтируют, но и расширят проезжую часть до четырех полос. Покрытие из цементобетона срежут, сделают новое основание и уложат добротный асфальтобетон в три слоя. После чего установят все знаки и сделают разметку.

- В результате пропускная способность на данном участке увеличится с 2,5 до 8 тысяч автомобилей в час. Завершение работ намечено на 2023 год, - уточняют в Упрдор.

Также отремонтируют на московском направлении еще три участка: с 805-го по 815-й км, с 866-го по 876-й км, с 949-го по 961-й км.

- Для лучшего сцепления с проезжей частью на 5-километровом участке той же дороги (км 669 – км 674) устоят защитный слой дорожной одежды, - добавляют в федеральной организации.

- на трассе Р-228 Сызрань Саратов Волгоград до конца 2021-го отремонтируют два моста: через реки Ерзовка (правая сторона моста) и Пичуга.

К слову, обновят в этом году и путепровод через дорогу Михайловка Серафимович, расположенный на 785-м км трассы Р-22.

Фото ФКУ Упрдор Москва ‒ Волгоград

- Также федеральные дорожники продолжат строить I этапа обхода Волгограда. В планах на этот год – доставить и собрать металлоконструкции для надвижки пролетов моста над руслом Волго-Донского канала. Продолжат строительство самой дороги и развязок на ней. Планируем приступить уже к реализации II этапа строительства объездной дороги вокруг города, - отмечают в ФКУ Упрдор Москва Волгоград.

А еще в 2021 году должны запустить движение по новой дороге в обход поселка имени Горького (по двум из четырех полов) и открыть после реконструкции 16-километровый отрезок бетонной дороги на Р-22 «Каспий».