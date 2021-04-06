Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 апреля: снова рост новых случаев ковида

За последние сутки коронавирусом заболели 116 жителей Волгоградской области, 5 пациентов умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области за последние дни и даже недели наметилось уменьшение новых случаев коронавируса. Однако случается, что фиксируется небольшой рост числа заразившихся. Как сегодня. В Волгоградской области 6 апреля 2021 года выявили 116 новых заболевших COVID-19. Это на 4 новых пациента больше, чем было накануне. Во вторник регион занимает 13-е место в стране по суточному приросту новых случаев. Всего в Волгоградской области вирус подхватили 54 299 жителей. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 апреля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Никак не меняется ситуация со смертностью от коронавируса в Волгоградской области. Ежедневно сообщается одно и то же число новых жертв. За последние сутки в регионе подтвердились еще 5 летальных исходов от COVID-19. Пандемия унесла жизни уже 982 волгоградцев.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Пока не удается вылечить всех пациентов от коронавируса. Погибают люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями сердца, органов дыхания, эндокринной системы. Тем не менее, выздоравливающих в разы больше. За последние сутки победил ковид 121 волгоградец. С марта прошлого года вылечились 51 966 жителей области.