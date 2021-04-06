Партия «Новые люди» выбрала лучшие проекты развития Волгоградской области

Трое победителей конкурса получили на реализацию проектов 50, 100 и 150 тысяч рублей.

Партия «Новые люди» завершила прием заявок на всероссийский конкурс «Марафон идей». Сбор заявок проходил с 12 февраля по 12 марта, всего за месяц из 65 регионов поступило 15 327 заявок.

В рамках конкурса любой желающий мог предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. Для участия требовалось заполнить заявку на сайте проекта.

Большинство участников «Марафона идей» – это молодые люди и девушки в возрасте от 18 лет до 35 лет, 9247 человек (60,3%). Рекордное число заявок поступило из Московской области – 2189, также в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург – 1064 заявки, и Свердловская область – 705 заявок.

Самой взрослой участнице конкурса 75 лет, это пенсионерка из Оренбурга, при этом самому молодому участнику 18 лет, это выпускник колледжа из Владивостока. Женщины подали чуть больше заявок на участие в конкурсе (53%), чем мужчины (47%).

На конкурс из Волгоградской области пришло 115 заявок.

Многие заявки касаются повышения финансовой грамотности, популяризации здорового образа жизни, оказания психологической помощи семьям (пример: чаты помощи, где дипломированные специалисты оказывают поддержку женщинам). Также многие участники конкурса стремятся повысить качество жизни в своих населенных пунктах. Они организуют уроки раздельного сбора мусора, предлагают создать коворкинги для молодых предпринимателей и бесплатные курсы стрит-арта.

В Волгоградской области после предварительной оценки экспертов были отобраны 13 проектов. После презентации идей волгоградцами, жюри не без труда смогло выбрать троих победителей. Приз в размере 50 тысяч рублей получила Наталья Кондрашова, которая предложила идею создания сообщества «Культурный дозор», призванного информировать волгоградцев о памятниках культуры и истории, привлекать горожан к сохранению уникальных архитектурных объектов города-героя.

Приз в размере 50 тысяч рублей получила Наталья Кондрашова, которая предложила идею создания сообщества «Культурный дозор».

Второе место и приз в 100 тысяч рублей переданы на поддержку идеи Анны Полянской из поселка Краснооктябрьский (Волжский), которая предлагает с помощью современных гаджетов контролировать безопасность в поселке и прилегающей к нему территории. С помощью квадрокоптера местные жители будут изучать инфраструктуру, летом искать места пожаров, а зимой инспектировать водоемы, где могут оказаться дети.

Второе место и приз в 100 тысяч рублей переданы на поддержку идеи Анны Полянской из Волжского.

Первое место и 150 тысяч рублей получила инициатива под названием «Велоконтроль» Павла Двухвацкого. Его идея заключается в создании в Волгограде веломобильных групп для выявления инфраструктурных проблем и их оперативного решения с помощью привлечения общественности и власти.

Первое место и 150 тысяч рублей получила инициатива под названием «Велоконтроль» Павла Двухвацкого.

По словам координатора отделений партии «Новые люди» в ЮФО Сергея Киреченкова, определив победителей «Марафона идей», в партии не намерены оставить без внимания остальные проекты.. «В Волгограде конкурс отличается от других регионов не только количеством финалистов. Были очень разноплановые заявки, а участники имели совершенно разный опыт общественной деятельности. В Волгограде живут очень активные люди. Мы постараемся помочь победителям не только деньгами, но и другими ресурсами, которыми располагает партия», - заявил Сергей Киреченков.

Лучшие инициативы волгоградцев войдут в программу партии “Новые люди” на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Партия намерена выдвинуть и список, и кандидатов по одномандатным округам.