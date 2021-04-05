Города Липецкой области вошли в число лидеров по качеству городской среды

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Их представили на площадке информационного агентства ТАСС во время онлайн-конференции. По итогам прошлого года достигнуть нужной отметки Индекса для признания среды благоприятной смогли 76 городов. В их число вошли и города Липецкой области - Липецк, Грязи и Елец, набрав 210, 204 и 190 баллов соответственно. Таким образом качество городской среды в регионе превысило показатель, который был запланирован федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Сегодня перед нами стоит важная цель, поставленная Президентом России, по улучшению комфортности городской среды в 1,5 раза к 2030 году. Индекс нам в этом эффективно содействует для мониторинга за ситуацией, и Минстрой, ДОМ.РФ совместно с регионами проводят большую работу для его подсчета. В кризисный год, несмотря на все трудности, средний индекс вырос на 4%, а количество городов с благоприятной городской средой составило 375 городов против 299 в прошлом году. Повышение значения индекса — это показатель системной работы региональных и городских команд по развитию комфортной среды своих городов. Необходимо и далее комплексно решать задачи повышения качества жизни россиян, что найдет свое отражение в Индексе», — заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Индекс качества городской среды — это показатель состояния городской среды, измеряемый в баллах. Они складываются по итогам исследования по 36 индикаторам, среди них благоустройство, качество общественных пространств, состояние жилищного фонда и общественного транспорта, обеспеченность коммунальной инфраструктурой, уровень безопасности дорог. Каждый индикатор оценивается по десятибалльной шкале. Затем значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. Максимальное значение индекса - 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

Индекс не является рейтингом. Это ключевой индикатор, который позволяет принимать точные управленческие решения для определения приоритетных шагов по повышению уровня качества проживания граждан в условиях города. Во время онлайн-конференции практический опыт региона представил участникам мероприятия заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов.

Он отметил, что для достижения показателей был проведен анализ каждого из 36 индикаторов для городов области, затем команда выработала дорожную карту. Особое внимание уделили участию в федеральных программах и конкурсах и синхронизации нескольких национальных проектов и программ. Так, 6 из 8 городов Липецкой области стали победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Федеральные гранты получили Елец, Данков, Чаплыгин, Лебедянь, Усмань и Грязи. Синергия национальных проектов позволяет многократно повысить их эффективность. При реконструкции главной автомагистрали областного центра по нацпроекту БКД было организовано благоустройство общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды», а фасады домов были отремонтированы благодаря программе капитального ремонта.

«Хотя предыдущий год был непростым, большинству субъектов удалось достичь хороших результатов. В немалом числе регионов мы видим работу по синхронизации национальных проектов, которая приносит отличный результат. Также можно отметить и готовность к переходу в «цифровую среду» — наши города готовы работать с онлайн-сервисами, социальными сетями, чтобы стать более открытыми для своих жителей и туристов. Уверен, что в следующих годах мы увидим рост Индекса в том числе благодаря запуску нового проекта — общероссийской платформы по голосованию за благоустройство, которая значительно упрощает участие граждан в решении вопросов формирования комфортной городской среды», — заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Липецкая область представит более 50 общественных территорий на единой онлайн - платформе. Выбор общественных пространств пройдет в 8 городах: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине и Задонске. Помогать с регистрацией на платформе и выбором общественных пространств липчанам будут волонтеры. Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru.

«К 2024 году Президент поручил главам субъектов РФ повысить индекс качества городской среды на 30 % и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Таких результатов мы сможем достигнуть во многом благодаря успешной реализации мероприятий национальных проектов и широкому вовлечению горожан в процессы, связанные с повышением качества городскои среды», - Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области.