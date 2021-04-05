Памятник Александру Невскому перенесут к собору: в Волгограде утвердили концепцию обновления площади Павших Борцов

Памятник переедет в пешеходную зону. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде приняли окончательное решение о том, как будут выглядеть после грядущего благоустройства два знаковых места города-героя – площадь Павших Борцов и Сурский сквер. На главной площади решили отказаться от фонтанов, а вот памятник Александру Невскому, который уже много лет объезжают автомобилисты, перенесут в пешеходную зону ближе к строящемуся одноименному собору. В Сурском сквере главным станет памятник строителям. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, когда дизайнеры внесут все изменения в проект, концепции благоустройства вынесут на широкое обсуждение волгоградцев.

Обсуждали будущее общественных территорий с главой города главный архитектор Волгограда, урбанисты центра «ВЯЗ», специалисты-реставраторы, члены областного союза архитекторов и общественники. В итоге решили, что площадь Павших Борцов останется классической площадью. От фонтанов, которые предусмотрели в уже разработанном «Приволжтрансстроем» проекте, решили совсем отказаться. А вот гранитное мощение и новое освещение площади утвердили, как и перенос памятника Александру Невскому. Правда, конкретно новое место еще не определили.

Таким решили сделать Сурский сквер. Фото: ВЯЗ

В Сурский сквер архитекторы «ВЯЗ» добавили детскую площадку с зоной отдыха для взрослых, пространство для арт-выставок и беседку-перголу. Главным здесь будет памятник строителям. Деревья частично обещают сохранить, высадят и новые.

А вот на Аллее Героев, которая также ждет пристального внимания властей, могут изменить наполнение боковых пешеходных зон и проложить дополнительные плиточные дорожки. Здесь еще возможны варианты – обсуждение впереди. При этом мемориальную зону аллеи от проспекта до улицы Советской отреставрируют, сохранив в нынешнем виде.