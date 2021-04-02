Российский бизнес вкладывается в спорт

Фото: Ирина СИМОНОВА

Инициативная группа жителей небольшого города Котельниково при поддержке градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» воплощает масштабную программу социальных преобразований, направленных на пропаганду исторических, духовных и культурных ценностей своего края. Важной частью гражданского проекта, реализуемого в Котельниково, стало развитие физкультуры и спорта, поддержка здорового образа жизни.

За недолгое время существования проекта, официальный старт которому был дан в 2019 году, инициаторам при участии предприятия-партнера удалось организовать и провести несколько значимых в масштабе региона спортивных мероприятий.

Жилой район «Восточный», построенный «ЕвроХим-ВолгаКалием» для сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината, стал центром притяжения любителей бокса. Именно «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с профсоюзной организацией «ЕвроХим-ВолгаКалий» организовали Межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти воина и защитника, которым гордится Котельниковская Земля Героев. Руслан Вячеславович Казаков – уроженец хутора Нагольный, погиб, спасая товарища при штурме 13-го фотометрического центра ВСУ в Симферополе.

В турнире приняли участие более 60 юных боксеров всех весовых категорий 2002-2010 года рождения из Волгоградской и Ростовской областей.

Еще одним важным спортивным событием для котельниковских спортсменов стал кросс-фит «Шахтерская соль» - экстремальный забег по трехкилометровой трассе с препятствиями. В соревновании приняли участие не только местные команды. «Котельниково – Земля Героев» направила вызов партнёрскому проекту «Ковдор – Столица Гипербореи». Ковдорчане вызов приняли, и команда жителей Мурманской области из трех мужчин и двух девушек заставила противников серьезно поволноваться.

Этот и другие примеры развития спорта в небольших городах в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» обсудили представители «ЕвроХима» и других крупных предприятий России на заседании отраслевой Комиссии по развитию спортивной индустрии.

Российские компании уже наработали успешную практику работы в этом направлении. Инвестиции в повышение качества жизни населения, в том числе в распространение массового спорта, позитивно отразились на жизни городов присутствия «ЕвроХима», например, Ковдора в Мурманской области или Котельниково в Волгоградской, где размещаются предприятия компании «ЕвроХим».

Российский предприниматель и меценат Андрей Мельниченко уверен, что социальные и спортивные программы – ключ к дальнейшему росту и развитию небольших городов.

Подводя итоги круглого стола, член Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты РФ Вадим Ковалёв предложил более активно делиться опытом:

- Я уверен, что пандемия ещё немного спадёт, и мы сможем чаще встречаться. У нас ещё много тем впереди: тот же ГТО, например, не обсудили, но обязательно обсудим.