Ирина Гусева: «Новая система расставит все точки над «i»

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

По этому поводу правительство ведет большую разъяснительную работу, но вопросов остается все еще очень много. Ответить на самые популярные из них мы попросили депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, член фракции «Единая Россия» Ирину Гусеву.

- Ирина Михайловна, что изменилось в порядке назначения пособий?

- Прежде всего сам принцип: выплаты стали адресными, то есть зависящими от условий жизни каждой конкретной семьи. Также изменилась система начисления. Она стала трехступенчатой - суммы выплат составят 50, 75 и 100% от детского регионального прожиточного минимума. Выплата базируется на доходах семьи. Ее основной размер – половина от прожиточного минимума, в среднем по стране это 5650 рублей. 75% (в среднем 8475 рублей) выплачивается в случае, если пособие в размере 50% не помогло семье достичь среднедушевого дохода на уровне регионального прожиточного минимума. И, наконец, 100% (в среднем 11300 рублей) назначается, если при выплате пособия в сумме 75% семья также не смогла выйти из бедности. Таким образом мы уходим от «уравниловки» и направляем бюджетные средства именно тем семьям, которые в них реально нуждаются. Еще один плюс – люди теперь не обязаны собирать кучу справок. Для оформления выплаты один из родителей может подать заявление на всех детей в возрасте от 3 до 7 лет онлайн через сайт Госуслуг, либо лично в отделении соцзащиты или МФЦ. Заявления будут проверены в органах соцзащиты и дополнены сведениями из федеральных информационных систем. Получить пособие можно на любую карту, но лишь до 1 июня 2021 года, а после этой даты - только на карту МИР.

- В чем заключается индивидуальный подход к каждой нуждающейся семье?

- В учете реального положения дел. Это состав семьи, ее доходы, имущество, сбережения, уже имеющаяся социальная поддержка. Например, при расчете среднедушевого дохода теперь учитываются совершеннолетние дети до 23 лет, если они не имеют своей семьи и учатся очно. Это повышает шансы получить пособие на маленьких братьев или сестер. Такой же подход к детям, находящимся под опекой. Раньше опекуны не могли обратиться за пособием, поскольку считалось, что ребенок уже обеспечен государством. Не будет браться в расчет и компенсация по уходу за детьми-инвалидами, инвалидами детства первой группы и пожилыми людьми. Важно отметить, что в случае развода родителей имущество и доходы одного из них приниматься во внимание не будут.

Еще одно новшество - принцип нулевого дохода. Он означает, что для получения пособия взрослый член семьи в течение года должен получать доход от трудовой, творческой, предпринимательской деятельности, иметь стипендию или пенсию. Для отсутствия дохода должна быть объективная причина - только после этого пособие будет назначено. Пример: женщина долго не находит работу. В этом случае ей могут предложить социальный контракт или переобучение, открытие собственного дела. Кстати, средства, полученные от социального контракта, при расчете среднедушевого дохода не учитываются.

- Как быть тем, у кого есть вклады в банках, облигации и другие инструменты сбережения средств?

- Такие семьи могут претендовать на детские пособия, если годовой доход от процентов не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России. Как правило, это вклады на сумму около 250 тыс. рублей.

- Многие люди переживают, что лишатся пособия после 1 апреля, если живут в больших квартирах или домах. Это так?

- Нет, не так. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца периода, на который выплата была назначена - даже в том случае, если не соответствует новым критериям. При этом в правилах назначения пособий появился имущественный ценз. Я считаю, что это справедливо. Ведь чего греха таить: пособия на детей получали как владельцы элитных особняков и «лексусов», так и обитатели однушек в «хрущевках». Это вызывало обоснованное недовольство и критику в обществе. Сейчас материальное положение претендентов на пособия будет рассматриваться с иной точки зрения. Конечно, никто не лишит людей права на соцподдержку, если у них одна квартира. Но как быть, если у семьи две-три квартиры? В этом случае право на пособие сохранится при условии, если их общая площадь не превышает 24 кв. м на одного члена семьи. Если семья владеет одним или несколькими домами, площадь на каждого человека должна быть меньше 40 кв. метров. Есть и нюансы. Если помещение признано непригодным для проживания, оно вообще не учитывается при оценке нуждаемости. Также не берутся в расчет помещения, занимаемые заявителем или членами его семьи с тяжелыми формами хронических заболеваний, и жилье, предоставленное многодетной семье в качестве меры поддержки. Что касается земли, то исключаются из расчета участки площадью не более 0,25 гектара в городах и не более одного гектара в сельской местности.

- Есть ли ограничения для личного транспорта?

- Да, это еще одна новация. Семья может получать пособия, если имеет автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил старше пяти лет. Иными словами, если у вас официальный доход ниже прожиточного минимума, но вы ездите на новенькой иномарке стоимостью несколько миллионов рублей, то пособие вам не дадут. Ограничения не распространяются на самоходную технику (тракторы, комбайны, экскаваторы), мотоциклы, катера и моторные лодки – но лишь в том случае, если вы владеете одной единицей такой техники младше 5 лет. Конечно, к многодетным семьям отношение другое. Если речь идет о семье с четырьмя и более детьми, владеющей многоместным микроавтобусом или автомобилем, то право на пособия сохраняется.

- Сейчас люди ожидают новых выплат с некоторым волнением - не все детали нововведений известны и понятны. Можно ли оспорить отказ в выдаче пособий?

- Конечно, такая возможность есть у каждого заявителя. Но я уверена, что волноваться не стоит. Подробные пояснения всегда можно получить в органах соцзащиты. Важно другое: новая система расставит все точки над «i», потому что предполагает конкретный и справедливый подход к проблемам малоимущих семей с детьми. Именно на это нацелен Указ Президента РФ Владимира Путина, который ввел в действие соответствующий закон. Я как депутат Госдумы получаю множество обращений от своих избирателей – жителей Волгоградской области. Вопрос социальной справедливости в них всегда стоит очень остро. Поэтому мы с коллегами по парламенту вносили предложения и тщательно прорабатывали их с правительством с одной целью: чтобы те, кто действительно нуждается в помощи, получили ее в полном обьеме. Причем помощь адресную, точечную, направленную на улучшение качества жизни семей. На защиту детей встает государство, и это еще раз подтверждает слова президента о том, что каждый ребенок — приоритет нашей державы.