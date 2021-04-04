Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 апреля: заболели уже более 54 тысяч волгоградцев

За последние сутки в Волгоградской области выявили 113 новых случаев коронавируса, 5 пациентов умерли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без существенных изменений остается ситуация с коронавирусом в Волгоградской области. На протяжении двух предыдущих дней заболеваемость понемногу пошла вверх. Конечно, такая динамика не могла не насторожить. Однако сегодня в регионе снова снижение числа новых случаев COVID-19. 4 апреля в Волгоградской области коронавирусом заболели 113 человек. В воскресенье регион занимает 13-е место в стране по числу новых заболевших. Всего за пандемию вирус подхватили уже более 54 тысяч волгоградцев. А именно заболел 54 071 житель области, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 апреля 2021 года.

Данные портала стопкоронавирус.рф

За последние сутки 43 новых случая коронавируса выявили в Волгограде. Во втором по величине городе региона, в Волжском, положительные результаты тестов получили еще 10 человек. Также заболели жители 17 районов Волгоградской области. 9 заразившихся в Чернышковском, 7 - в Камышинском, 5 - в Руднянском. По возрасту наибольшему числу жителей региона, которые заболели 4 апреля, от 65-ти лет и выше - начали борьбу с ковидом 47 пенсионеров. 27 человек заболели в возрасте от 50 до 64 лет, подхватили вирус 26 волгоградцев 30-49 лет. Также заразились 5 молодых людей 18-29 лет и 8 детей 1-17 лет.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 4 апреля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области не снижается уровень смертности от коронавируса. К сожалению, медикам по-прежнему удается спасти не всех пациентов. За последние сутки патологоанатомическая комиссия признала жертвами COVID-19 еще пятерых волгоградцев. Почти за год от ковида скончались уже 972 жителя региона.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Почти не меняется число пациентов, которые ежедневно завершают борьбу с вирусом победой. Около сотни человек забирают выписки в ковидных стационарах или закрывают домашние больничные. За последние сутки выписались 105 волгоградцев. Всего же с марта прошлого года вирус побороли 51 743 волгоградца.