Что произошло после матча «Ротор» - «Локомотив»

"Локомотив" продолжает победную серию Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 24-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» в Волгограде проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:2. На протяжении четырех предыдущих очных дуэлей сине-голубые не уступали «железнодорожникам». Однако серия прервалась. Конечно, о ней никто не думал в расположении обеих команд. Новый матч – новая история. А здесь и сейчас «Локомотив» ликует, «Ротор» вынужден мириться с поражением. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор – Локомотив 3 апреля 2021.

ПЛОХОЙ ГАЗОН

Главный тренер москвичей Марко Николич был очень доволен, что его подопечные добыли победу в Волгограде. Наставник «Локомотива» отметил положительные моменты игры. Но нашелся и негатив. Марко Николич с не лучшей стороны оценил состояние газона на «Волгоград Арене».

- Хочу поздравить команду с победой, хочу поздравить наших болельщиков с приездом. Кроме нехорошего состояния поля, здесь красиво играть. Здесь футбольная атмосфера. Я бы сказал, что это футбольный город. Я в первый раз здесь, но я очень доволен атмосферой, стадионом, но не полем. У нас еще 1 победа, уже 6 подряд. Мы взяли 3 очка – задачу выполнили. Теперь будем готовиться к следующей игре в Кубке. Счастлив, что те игроки, которые выступали за сборные последние 10 дней, вернулись здоровые.

Фанатов "Локомотива" на "Волгоград Арене" было много. И настроение у них прекрасное. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Локомотив» действительно набрал приличный ход. В РПЛ у команды 5 побед подряд. Также в феврале был успех в Кубке России. В чемпионате красно-зеленые после 24-го тура уже застолбили за собой третье место. 7 апреля москвичи в кубковом турнире сразятся с «Сочи».

Впервые после тяжелой травмы у москвичей в стартовом составе появился Дмитрий Баринов. В начале сезона футболист выбыл в лазарет из-за больших проблем с коленом. В этом году он появлялся на поле, выходя только на замены. С «Ротором» Баринов отыграл около часа.

- Был план – выпустить Баринова на 60 минут, - отметил Марко Николич. - Он чувствовал себя отлично. Я доволен, как Баринов отыграл сегодня. Он качественный игрок. Он очень нужен команде.

Во время матча главный арбитр Игорь Панин показал футболистам 8 желтых карточек, 5 из них получили красно-зеленые. «Горчичниками» были удостоены трое полузащитников – Крыховяк, Мухин, Баринов. Наставник «Локомотива» отметил, что кто-то из них мог и удалится.

- Был риск оставлять трех центральных полузащитников, у которых были желтые карточки. Сегодня было очень много карточек.

ВЕРА В ЧОРЛУКУ

Несколько дней назад стало известно, что «Локомотив» покинет защитник Ведран Чорлука. Однако Марко Николич не сомневается, что футболист достойно доиграет оставшиеся матчи.

- Уход Чорлуки не влияет на нас. Он опытный и хороший человек, связан с этим клубом. У меня и сегодня нет ни секунды сомнения, как он будет играть до конца сезона. Знаю, что у него всегда высокая мотивация. Он настоящий профессионал.

«К СЕМИНУ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ»

У «Ротора» в игре с «Локомотивом» состоялся дебют Юрия Батуренко на посту главного тренера. Однако официально наставником волгоградцев является Хасанби Биджиев. У Батуренко нет тренерской лицензии Pro, чтобы быть главным тренером команды РПЛ. Поэтому Биджиев де-юре – рулевой сине-голубых и будет принимать участие на послематчевых пресс-конференциях. Батуренко и еще некоторые члены тренерского штаба ранее работали у Юрия Семина в «Локомотиве». Однако за помощью при подготовке к игре опытному специалисту никто не звонил.

- К Семину не обращались. В нашем штабе «Локомотив» знают достаточно хорошо. Подготовка шла, исходя из этого, - рассказал Хасанби Биджиев.

НУЖНО БОЛЬШЕ БИТЬ ПО ВОРОТАМ

Де-юре главный тренер «Ротора» оценил игру «Ротора» в противостоянии с одним из лидеров турнирной таблицы. По его мнению, все решили эпизоды.

- Изначально мы действовали достаточно строго, организованно в обороне. Но в матчах такого уровня очень многое определяют эпизоды. В каждом моменте нужно дорабатывать до конца. Если где-то не успели, то последствия достаточно серьезные. В принципе во втором начали действовать чуть-чуть по-другому, перестроились, действовали достаточно активно впереди. Я считаю, что нужно было еще активнее действовать в фазе завершения, когда были моменты. Нужны было наносить удары, а не пытаться разыграть. По самоотдаче, по заряженности на игру, по желанию порадовать болельщиков претензий к игрокам нет. Они старались, выложились на поле полностью.

Во втором тайме волгоградцы выглядели лучше за счет давления, которое стали оказывать сильнее на «Локомотив».

- Между первым и вторым таймами разница была в том, что после перерыва мы начали более активно прессинговать на половине поля соперника. Это дало свои плоды. В первом тайме моментами мы садились чуть ниже, приходилось выстраиваться в 2 линии, пришлось больше работать в обороне. Замены? Песегов вышел нормально, Муллин имел 2 момента. Считаю, что замены помогли. Арабидзе тоже был активен, - подытожил Хасанби Биджиев.