"Локомотив" взял 3 очка в Волгограде Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первый матч в 24-м туре Российской премьер-лиги состоялся в Волгограде. Местный «Ротор» принимал московский «Локомотив». Столичные футболисты набрали хороший ход в чемпионате, забравшись на третье место в турнирной таблице. У сине-голубых дела идут не позитивно. Руководство волгоградского клуба во время паузы на игры сборных решилось на смену главного тренера. Вместо Александра Хацкевича команду возглавил Юрий Батуренко. Однако из-за неимения лицензии Pro де-юре главным тренером «Ротора» является Хасанби Биджиев. Оба специалиста – не чужие люди для «Локомотива».

Накал страстей на поле был, и желтых карточек в достатке. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Футболисты «Ротора», которые последние 2 недели готовились под руководством нового тренерского штаба, на правах хозяев в начале встречи пошли вперед. Они заставили красно-зеленых встать в оборону. Но длилось это всего несколько минут. Затем игра выровнялась, борьба шла в центре поля без моментов. Вратари были лишь наблюдателями. Что Гилерме не требовалось вступать в игру, что Чондричу. Зато в середине первого тайма началось представление у владений волгоградцев.

Нельзя сказать, что "Ротор" не старался. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На 20-й минуте Баринов, который впервые вышел в стартовом составе после тяжелой травмы колена, решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч летел в девятку ворот «Ротора», но спас команду Чондрич. А уже в следующем моменте ни хорватский вратарь хозяев, ни защитники ничего не смогли поделать. Жемалетдинов в центре поля сделал длинную передачу на Крыховяка. Польский полузащитник вбежал в штрафную, но его почему-то никто из соперников не встречал. Крыховяк нанес удар низом в дальний угол. Мяч залетел в ворота.

У "Ротора" сегодня с трибуны за матчем следил Зурико Давиташвили. У него травма. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После пропущенного мяча у сине-голубых абсолютно расклеилась игра. Единственное, на что они могли рассчитывать, это контратаки. Но с ними уверенно справлялись гости. Зато «железнодорожники» могли забить еще. Чорлука замыкал подачу углового – мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Хорошую комбинацию разыграли на правом фланге Баринов и Жемалетдинов. Дмитрий сделал пас на Рифата, который в касание пяткой вернул мяч партнеру. Баринов оказался в штрафной, и как в случае с голом Крыховяка, рядом не было ни одного соперника. Полузащитник красно-зеленых нанес удар. Но вовремя бросился под летящий снаряд Кверквелия, переведший мяч на угловой. Еще опасно до перерыва с острого угла бил Камано. Чондрич спас. При счете 1:0 в пользу «Локомотива» соперники ушли на перерыв.

Защита "Ротора" выясняет отношения. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина встречи не началась с града атак команд. Картина первого тайма повторялась. Только теперь больше старались владеть мячом волгоградцы, а гости, которых полностью устраивал счет, играли на удержание. А шансы забить иногда появлялись у тех и других. На старте второй 45-минутки «Ротор» получил право на опаснейший штрафной в 18-ти метрах от ворот. Но Жигулев мячом угодил в стенку из игроков «Локомотива». А после одного из угловых сине-голубых москвичи убежали в контратаку. Крыховяк вбежал в штрафную, пытался убрать на замахе догнавшего его Гогуа. Но защитник выбил мяч из-под ног поляка. Был неплохой контрвыпад и у хозяев. Муллин догнал в чужой штрафной мяч. Но сам бить по воротам не стал, отдал передачу на Макарова. Сергей решился на удар, только мяч полетел на трибуну.

"Ротор" не смог довести до результата ни одну атаку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

И все же без взятия ворот во втором тайме не обошлось. «Локомотив» после атаки флангом сделал подачу в штрафную соперников. Лисакович грудью скинул мяч под удар Жемалетдинову. Рифат метров с 18-ти буквально расстрелял ворота «Ротора». Мяч влетел в самую девятку владений Чондрича, который никак бы не среагировал на этот выстрел. Шла уже 79-я минута.

Игроки в синей форме не всегда успевали за соперниками Фото: Екатерина СИМОХИНА

Даже отквитать 1 мяч у волгоградцев не получилось. В компенсированное время мяч оказался в воротах Гилерме. Но Муллин сделал это после того, как арбитры зафиксировали положение вне игры. Итог - 2:0 в пользу москвичей.

Поддержка у "Локомотива" была мощная и заглушала волгоградцев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В следующем туре «Локомотив» 11 апреля примет в московском дерби «Спартак». А еще 7 апреля подопечным Марко Николича играть в четвертьфинале Кубка России на выезде с «Сочи». «Ротор» 12 апреля в столице будет гостить у ЦСКА.