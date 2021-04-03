Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 апреля: третья волна или сезонное повышение

В больницах все еще остается много ковидных пациентов, в том числе и тяжелых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не успели волгоградцы порадоваться, что коронавирус стал отступать из региона и обстановка стабилизироваться, как число новых ковидных пациентов опять пошло на увеличение. За минувшие сутки, 3 апреля, в Волгоградской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили у 115-ти человек. Для сравнения, 2 апреля было 112, 1 апреля – 108. И наш регион опять поднялся в рейтинге к самым опасным субъектам РФ по темпам распространения вируса. Неужели идет третья волна ковида? Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 апреля 2021 года.

Инфографика Яндекса.

Конечно же, о третьей волне сегодня никто не говорит. Ситуация стабилизируется, и сегодня число выписанных из больниц практическо равно числу новых заболевших. Так, за последние сутки медики выписали после выздоровления 113 ковидных волгоградцев (заболело, напомним, 115 человек).

Данные портала стопкоронавирус.рф

Тем не менее, в Волгоградской области режим самоизоляции для людей старше 65-ти лет продлили еще на месяц – до 30 апреля. А в больницах все еще остается много ковидных пациентов. В общей сложности коронавирусом в регионе уже переболели (или еще лечатся) 53 тысячи 598 человек. В целом по России нарастающим итогом выявлено 4 572 077 человек в 85 регионах. Цифры пугающие, но уже не критичные. В Волгоградской области растет число привитых жителей, и запасы вакцины растут. Буквально вчера, 2 апреля, в регион поступило еще почти 18 тысяч комплектов «Спутник V».

Данные портала стопкоронавирус.рф

Еще одна хорошая новость: в последние дни официальные данные по смертности от ковида пошли на спад. Если еще неделю назад ежедневно подтверждали 6-7 летальных случаев, то за минувшие сутки, к 3 апреля, в этот список попали 4 человек. Итого, на сегодняшний день от коронавируса в Волгоградской области умерли 967 человек. А в России смертельный ковид перешагнул стотысячный рубеж: к 3 апреля в официальной статистике числится, что от коронавируса скончалось 100 017 человек.