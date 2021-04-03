"Ротор" не проигрывает "Локомотиву" на протяжении четырех матчей кряду. Фото: ФК "Локомотив".

В 24-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» в Волгограде примет московский «Локомотив». Встречаются команды с разных частей турнирной таблицы. «Железнодорожники» занимают 3-е место. Сине-голубые располагаются на 13-й строчке. Однако тур будет после игр сборных, а у «Ротора» готовится дебют нового тренерского штаба, который состоит из бывших «железнодорожников». Для Юрия Батуренко – нового рулевого сине-голубых – предстоящее противостояние будет принципиальным. Результат матча может получиться неожиданным. Тем более южане имеют 4-матчевую беспроигрышную серию в дуэлях с красно-зелеными. «КП» рассказывает о главных моментах матча Ротор – Локомотив 3 апреля 2021.

Статистика личных встреч Ротора и Локомотива насчитывает 26 игр. Москвичи побеждали в 12 матчах, волгоградцы добивались успеха 11 раз. В трех дуэлях подписывалась мировая. Так что результаты прошлых матчей не делают «железнодорожников» фаворитами. Правда за ними солидное преимущество в статистике забитых мячей в очных играх – 44-26. У «Локомотива» не мало крупных побед над «Ротором». Но в последний раз столичная команда обыгрывала сине-голубых аж в 2003 году. В 2004 году были ничья 2:2 и выигрыш волгоградцев 1:0. В 2013 году соперники встретились в Кубке России. И тогда в Волгограде «Ротор» оказался сильнее «Локомотива» в серии послематчевых пенальти. В первом круге текущего сезона победа также была за южанами.

Прогнозы букмекеров в матче Ротор – Локомотив 3 апреля 2021 предполагают успех гостей. На выигрыш красно-зеленых коэффициент 1,81. Победа волгоградцев оценивается в 5. На ничью коэффициент 3,45. Прогноз «КП» на матч Ротор – Локомотив: результативная ничья.

Стартовые составы на игру Ротор – Локомотив будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч Ротор – Локомотив начнется 3 апреля 2021 в 14:00.

Прямую видеотрансляцию матча Ротор - Локомотив можно посмотреть 3 апреля 2021, начиная с 13:55 на телеканалах «Матч.Премьер». В 14:00 начнется прямая телетрансляция матча Ротор - Локомотив.