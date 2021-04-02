Опять в «хвосте»: Волгоград показал худший результат по качеству городской среды

Самый низкий балл Волгоград получил за озеленение. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Почти ежедневно волгоградский власти рассказывают о том, сколько вложили, сделали, благоустроили, привели в порядок… Вот только комфортнее Волгоградская область так и не стала. И это не чье-то субъективное мнение. Это подтверждает индекс качества городской среды, который подсчитали в Минстрое России. Волгоград в рейтинге городов-миллионников по этому «индексу» занял предпоследнее место, уступив только Омску.

ВОЛГОГРАД НЕ ДОТЯНУЛ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

По итогам 2020 года достигнуть нужной отметки Индекса для признания среды благоприятной смогли 76 городов. Волгоград в этот перечень не попал. Зато попали Камышин, Волжский и Котово – они набрали в общей сложности больше баллов, чем областной центр.

Как и за что насчитывали баллы?

Оценивали 6 пространств (жилье, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловую инфраструктуру, социально-досуговую инфраструктуру и общегородское пространство) по шести критериям (безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления). Таким образом каждый город оценивали по 36-ти индикаторам, за каждый из которых выставляли баллы от 0 до 10. То есть максимально город мог набрать – 360 баллов. Волгоград набрал всего 159 баллов.

«Оценка до 180 баллов говорит о в целом неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше — о в целом благоприятной», - поясняют в Минстрое РФ.

В разрезе критериев больше половины от максимального количества баллов Волгоград набрал только по пункту «Общегородское пространство» - 31 балл. По всем остальным показатели гораздо хуже. Так, за жилье наш город-герой получил всего 25 баллов, за улично-дорожную сеть – 26 баллов, за социально-досуговую инфраструктуру – тоже 26 баллов, за общественно-деловую – 29 баллов. Но худших показатель у нас за озеленение – 22 балла (из, напомним, 60-ти возможных).

Отметим, что средний балл у мегаполисов России – 189. Например, наш сосед - Ростов - получил 200 баллов, Воронеж – 176. В тройке лидеров – Москва (288), Питер (249) и Казань (204 балла).

САМЫЕ «БЛАГОПРИЯТНЫЕ» - КАМЫШИН, ВОЛЖСКИЙ И КОТОВО

В 2020 году Индекс был подсчитан для 1116 российских городов. Чтобы не смешивать все в кучу, их разделили по категориям – крупнейшие, крупные, большие, средние и малые.

Что удивило: в Волгоградской области многие города получили гораздо баллов, а соответственно и Индекс, нежели крупнейший Волгоград. Например, в категории малых городов Котово набрало 181 балл, Урюпинск – 180, Калач-на-дону, Жирновск и Дубовка – по 174 балла.

У Михайловки (из категория «средний город») – 162 балла, у Камышина (категория «большой город) – 185 баллов, у Волжского (крупный город) – 181 балл.

В Минстрое говорят, что в целом по России тенденция наметилась не плохая. В 2020-м году число городов с благоприятной городской средой достигло 375, что на 18 городов больше, чем планировалось достигнуть по плану федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Среднее значение Индекса качества городской среды по Российской Федерации за 2020 год составило 177 баллов (прирост 4% к плану 2019 года).

«Хотя предыдущий год был непростым, большинству субъектов РФ удалось достичь хороших результатов. Уверен, что в следующих годах мы увидим рост Индекса в том числе благодаря запуску общероссийской платформы по голосованию за благоустройство», — заявил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Напомним, что голосование проходит с 26 апреля по 30 мая на платформе gorodsreda.ru. Там имеется перечень территорий, которые предлагают к благоустройству в конкретном городе, и дизайн-проекты, из которых можно выбрать лучшие. Те, что наберут наибольшее количество баллов и попадут в список на благоустройство в 2021 году.