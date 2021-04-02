Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 апреля: плюс 4 смерти

Актуальная информация о коронавирусе в Волгограде и области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 4,5 миллионов россиян заразились коронавирусом за весь период пандемии. 2 апреля зарегистрировали еще 8 792 случая COVID-19, из них 112 зараженных – жители Волгоградской области. Это чуть больше вчерашней статистики (108 случаев на 1 апреля). Хоть ежесуточный прирост заметно упал с наступлением весны, число заболевших незначительно падает и увеличивается, но в среднем всегда выше сотни. Регион был и остается в числе лидеров по количеству заболевших: сегодня Волгоград и область на 14-ом месте в стране. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 апреля 2021 года.

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За этот год ковидом заразились порядка 53 тысяч волгоградцев, из них более 51,5 тысяч выздоровели. Только сегодня домой отправились 105 пациентов. В большинстве случаев зараженных удается спасти, но люди продолжат умирать от коронавируса. В основном инфекция вызывает осложнения у людей с хроническими заболеваниями. 2 апреля стало известно о 4 смертях (за год – 963).

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, в регионе с 1 апреля начали действовать некоторые послабления. Правда, пенсионерам старше 65 лет все еще не рекомендуется нарушать самоизоляцию, хотя изначально власти приняли другое решение.