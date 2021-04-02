«Почему детсадовцы часто болеют?»: волгоградцам рассказала профессор ВолгГМУ

Водить ребенка в детский сад или нет? Фото: Иван МАКЕЕВ

«Три дня ходим в садик, две недели лечимся» - пожалуй, одна их самых частых жалоб мамочек дошколят. Особенно это заметно после полугодового перерыва из-за пандемии: пока детсады были закрыты, малыши практически не болели. Родители радовались, но как только дети вернулись в группы, атака всевозможных вирусов, кажется, удвоилась. Некоторые принципиально не хотят водить детей в эти «рассадники инфекций». Что же делать? Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, врач-аллерголог-иммунолог Элеонора Белан спешит успокоить волгоградцев: болеть в детстве – нормально.

ПАГУБНАЯ ПРАКТИКА – ЛИШАТЬ РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА

Медунивер запустил медиа-проект «Позовите профессора!». Он посвящен иммунитету. В третьем выпуске профессор Элеонора Белан ответила на главные вопросы, которые беспокоят родителей дошколят.

«После двух лет мой ребенок стал постоянно болеть. Что пошло не так? - этот вопрос чаще других врачи слышат от молодых родителей. В чем же причина? Стоит ли отказаться от посещения детского сада?»

Ответ простой: нет.

- Ребенок приходит в мир, совершенно ничего о нем не зная. Он не умеет читать, а его иммунная система не имеет никакой информации об окружающей среде. Для того, чтобы научиться взаимодействовать, растущий организм должен пройти курс обучения.

Сначала это происходит дома, а потом в детсаду. Ребенок буквально познает мир: при знакомстве с новыми продуктами, на улице, в окружении других детей.

- Что делать с инфекциями? Существует две стратегии. В отношении инфекций, которые сопровождаются тяжелым течением и осложнением, разработаны вакцинные препараты нового поколения (гепатит Б, АКДС и прочие). А есть инфекции легкие, которые у большинства не вызывают осложнений, побочных эффектов. Пагубная практика – лишить ребенка детского сада, чтобы он не болел. С иммунологических позиций мы получаем, что ребенок приходит в школу, и весь процесс, который должен был состояться несколько лет назад, запускается в школе. Только последствия будут другие: ребенок отстает от одноклассников и ведет другой образ жизни. Что нужно? Физиологическое питание, комфортная одежда комфортная одежда с поддержанием нормальной терморегуляции, достаточный сон