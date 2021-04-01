ВТБ возвращает своих сотрудников к офисному режиму работы

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Одновременно с этим для ряда подразделений банк осуществляет внедрение комбинированного режима работы с гибким механизмом ротации, когда персонал сможет частично работать и в офисе, и вне его.

«С 1 апреля мы возвращаем сотрудников в офисы. Это будет происходить при условии, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться. На удаленке у нас до сих пор работает около 10 тысяч человек в одной только Москве, и, несмотря на все сложности такого режима, мы отлично отработали минувший год. Сегодня обстановка позволяет вернуться к живой коммуникации, и мы это делаем», – сказал президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Вывод сотрудников на рабочие места будет сопровождаться выполнением всех санитарных требований. С начала пандемии сотрудники ВТБ регулярно проходят тесты на коронавирусную инфекцию. Помимо тестов ПЦР, которые проводятся всему находящемуся в офисах персоналу, в головных офисах в Москве и Санкт-Петербурге внедрено тестирование на антитела. Все эти меры по оперативному выявлению и борьбе с коронавирусом обеспечивают стабильное снижение заболеваемости среди работников ВТБ.

Для ряда подразделений банк начинает поэтапное внедрение комбинированного режима работы на ротационной основе, при котором работа может осуществляться из офиса и из дома попеременно.

«Мы выделяем группу людей, в том числе и айтишников, которые будут работать с удаленных мест. Такая возможность предусматривалась нами и при найме этих людей, и эта группа сотрудников будет продолжать у нас оставаться работать в таком режиме», – пояснил глава ВТБ Андрей Костин.

Помимо технологического блока, подобный формат работы будет внедрен в ряде подразделений розничного бизнеса и СМБ.

«Это касается подразделений, для которых удаленная работа проходит не менее эффективно, чем офисная – например, подразделения, участвующие в программе 600 дней (бизнес + IT). С 1 апреля в розничном бизнесе реализуется проект, при котором часть подразделений сможет работать в комбинированном формате. Он предполагает гибкий механизм ротации персонала с частичным нахождением сотрудников как вне офиса, так и их присутствие в офисе, для чего будет предусмотрена комплексная логика организации рабочих мест. Мы предложим новый формат работы с апреля не менее 20% персонала выбранных для этого подразделений, а в дальнейшем в течение всего года будем оценивать необходимость масштабирования такого подхода», – сказал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.