Новые люди предложили закупать продукты для школ у фермеров Волгоградской области

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Участники встречи обсудили реформу, разработанную партией «Новые люди». По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от закупок у иногородних производителей в пользу местных фермеров. Одним из первых регионов для эксперимента может стать Волгоградская область.

Все специалисты в сфере здорового питания сходятся во мнении, что от качества еды напрямую зависит как физическое, так и психоэмоциональное развитие ребёнка. При этом, как отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, в школьном меню очень много вредных продуктов и ингредиентов (сахар, антибиотики, гормоны роста, трансжиры).

На это указал и другой участник круглого стола, член рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных продуктов питания Алексей Старостин. В частности, во время прошлогоднего рейда в Дагестане было выявлено множество нарушений санитарных норм. «Сгущёнка, содержащая антимикробное средство, обладающее канцерогенными свойствами. Говядина с тетрациклином. Сливочное масло, в котором в 10 раз превышено содержание пальминовой и лауриновой кислот. И это едят дети, это всё было в детских столовых», – рассказал Алексей Старостин.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева назвала несколько основных причин, по которым школьное меню оказывается несбалансированным. Во-первых, это несовершенство федерального закона о закупках, в соответствии с которым тендеры на поставку продуктов в школы выигрывают поставщики с самыми низкими ценами. Во-вторых, санитарные нормы и правила содержат требования к калорийности продуктов, а не к содержанию в них полезных микроэлементов.

«В результате повара вынуждены «добивать» калорийность с помощью сахара, – посетовала Елена Нечаева. – Кладут сахар в компот, в чай, в хлебобулочные изделия». Между тем, как отметил нутрициолог Владимир Попов, избыток рафинированного сахара приводит к появлению у детей целого спектра хронических заболеваний – от атеросклероза до синдрома дефицита внимания.

«Новые люди» решили повысить качество школьного питания. Для этого они разработали программу, на основе которой предлагается провести общероссийскую реформу. Помимо прочего, в документе предусмотрено восстановление работы школьных кухонь, прямые закупки продуктов у местных фермеров и проведение анализов при поступлении в школу для своевременного выявления пищевой непереносимости и аллергии.

Разработчики программы предлагают добавить в меню безлактозное и растительное молоко, а также заменить вредные продукты полезными: исключить рафинированный сахар, некачественное растительное масло заменить оливковым, мясо с антибиотиками и гормонами роста заменить морской рыбой. Также планируется проведение широкомасштабной просветительской работы для обучения детей и родителей принципам здорового питания.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Елена Нечаева рассказала и о новых подходах в организации школьного питания, по ее словам, потребуются изменения в законодательстве. Сейчас закупки еды для школьников попадают под действие закона "О госзакупках", его принцип гласит: кто предложил самую низкую цену — у того и обязаны покупать как продукты, так и готовые блюда.

Если вывести закупку продуктов для школ из-под действия этого закона, школы смогут сами решать, у кого из местных фермеров приобрести продукты. Для контроля качества закупок предлагается ввести в каждой школе ставку организатора здорового питания и расширить функции родительских комитетов.

“Мы считаем, что в Волгоградской области достаточно фермерских хозяйств, которые способны обеспечить все школы и детские сады региона свежими и вкусными продуктами. Уверен, что выведение закупок для столовых из-под действия закона о госзакупках - важная и своевременная мера. Качество должно быть важнее цены, а в нашем случае еще и цена будет доступной для всех учебных заведений, ведь не нужно будет привозить завтраки и обеды с комбинатов питания”, - отмечает Михаил Васильев, руководитель отделения партии “Новые люди” в Волгоградской области.

При этом для приготовления еды следует открыть школьные кухни, которые в последние годы были ликвидированы в большинстве учебных заведений.