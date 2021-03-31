Секреты профессионализма от национального провайдера

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Яркий пример профессионализма продемонстрировал в кризисном 2020 году оператор связи «Ростелеком». Его деятельность охватывает разные сферы: сотовая связь, домашний и корпоративный интернет, развлекательные и образовательные порталы и сервисы, разработка новых удобных тарифов, максимально адаптированных под запросы пользователей.

Толчок к развитию

Кризисный и сложный во всех отношениях 2020 год послужил для «Ростелекома» толчком к развитию, а именно к цифровизации региона. Когда врачи оказывали помощь заболевшим гражданам, работники службы доставки, сбиваясь с ног, доставляли нам из магазинов продукты и товары первой необходимости, когда большинство привыкали работать из дома, в этом самое время сотрудники «Ростелекома» строили для нас оптические линии связи – чтобы мы могли работать и учиться, находясь дома, не подвергая опасности свое здоровье.

За прошлый год в районах области было протянуто более 1270 км оптических линий связи к 30 тысячам домохозяйств. В результате жители Урюпинска, Иловли, Дубовки, Новоаннинского и Михайловки получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. Всего на сегодняшний день современными услугами связи обеспечены более 500 тысяч домовладений региона, а общая протяженность оптики «Ростелекома» составляет более 12 тыс. км.

Развитие, образование и досуг

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Благодаря непрерывной работе сотрудников цифрового оператора, люди, находящиеся на изоляции могли воспользоваться его полезными цифровыми сервисами - Wink и «Ростелеком Лицей». Первый – Wink - объединяет возможности интерактивного телевидения, онлайн-кинотеатра и образовательных каналов, в его коллекции – тысячи фильмов, сериалов, более 400 телеканалов, концерты, театральные постановки, экскурсии по музеям мира, видеоуроки образовательной платформы «Ростелеком Лицей», электронные и аудиокниги интернет-библиотеки «Литрес». В Волгоградской области сервисом Wink пользуются уже почти 200 тыс. человек.

Не отстать от школьной программы ученикам на дистанте помогал сервис «Ростелеком Лицей». Он же постоянно устраивает полезные онлайн-викторины для детей и взрослых. Ближайшая стартует уже 1 апреля на сайте «Комсомольской правды» – «Проверь свои знания перед ЕГЭ». Ее участники получат промокоды «Лицея» на месяц бесплатной подготовки к экзаменам.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Кстати, на удаленке люди не только учились и работали, но и осваивали новые сферы досуга. Об этом свидетельствует выросшая на 10% популярность тарифного плана «Игровой» от «Ростелекома». Этот тариф создан специально для геймеров, имеет стабильное соединение, максимальную скорость передачи данных и минимизирует задержку во время игры. Общая численность геймеров, пользующихся этим тарифом «Игровой», в области превысила 2000 человек.

Резкие повороты сюжета

«Ростелеком» продемонстрировал отличную готовность к самым неожиданным поворотам сюжета в 2020 году. Например, с подключением новых абонентов и переходом тысяч людей на удаленку во время пандемии - работников, студентов и школьников - нагрузка на все сети мобильной и телекоммуникационной связи оператора в прошлом году в регионе сильно возросла. Интернет-трафик в среднем по стране вырос на 18%, а на Юге России - на 25%. Это ли не проверка на прочность! Под такой нагрузкой в одном из районов области даже произошел технический сбой, но он был устранен в течение 3 дней, после чего работа вошла в привычное русло.

- Из-за перехода на удаленную работу трафик в бизнес-сегменте заметно сократился, а в домохозяйствах повысился. Однако наша интернет-инфраструктура не испытала заметных перегрузок и успешно выдержала этот «экзамен», в том числе благодаря большому запасу прочности, - прокомментировал директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Александр Черноиванов.

Корпоративный сегмент

В рамках своего проекта «Ростелеком» поставлял в учреждения культуры Волгограда – концертные залы, театры – сверхточные и полностью автоматические тепловизоры. Это позволило нескольким театрам безопасно открыть свои двери для зрителей в декабре 2020 года.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Также компания выступила телекоммуникационным партнером финала Всероссийского конкурса «Учитель года 2020»: организовала всю техническую инфраструктуру, обеспечивала прямую трансляция на канале YouTube.

Благодаря интенсивному строительству ВОЛС на территории области мы смогли переключить на оптику более 1200 абонентов. Это позволило увеличить среднюю скорость интернета до 30мбит/с и предложить нашим клиентам дополнительные услуги: видеонаблюдение, Виртуальную АТС, WiFi, - прокомментировал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Федор Абрамов.

2020 год всех проверил на прочность. «Ростелеком» по всем фронтам продемонстрировал рост даже в условиях пандемии, чем в очередной раз подтвердила звание Национального цифрового провайдера. Как видим, успех приходит к самым бесстрашным и универсальным профессионалам. Только смелым покоряются моря!

Автор: Анастасия Кувшинова