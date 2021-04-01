Блогер TikTok из Волгограда записала фит с Ольгой Бузовой

Фото - скрин видео со странички Ани Покровской.

20-летняя девушка из Волгограда Аня Покровская за пару лет сделала просто головокружительную карьеру – от обычной школьницы до звезды TikTok (кстати, сейчас Аня входит в ТОП-10 самых высокооплачиваемых и популярных тиктокеров России). А на днях волгоградка выпустила совместный трек с Ольгой Бузовой.

Девушки долго держали в тайне свою совместную работу, а на днях просто шокировали всех новым фитом.

Совместная композиция Ани Покров (как она именует себя в блогах) и Ольги Бузовой называется «Так сильно».

«Анюта я знаю, как сильно ты мечтала о фите со мной. Твоя мечта сбылась. И я счастлива, что мы записали этот трек. Гимн по восстановлению себя», - написала Бузова в своем инстаграме.

Она призналась, что эта песня для всех девушек, которые хоть раз в своей жизни были влюблены. И клип уже посмотрели миллионы фанатов и подписчиков двух звезд.

«Лучший фит», «Это однозначно хит этой весны!», «Какие ж вы умницы и красавицы, девочки», - пишут восторженные подписчики.

Кстати, у волгоградки Ани Покровской (Ани Антигрустин, как она себя называет) только в TikTok 10,4 миллиона подписчиков, еще 5,6 миллионов – в инстаграме. А еще у волгоградки есть свой популярный Ютьюб-канал, где недавно она запустила свое Покров-шоу. Кстати, в новом видео волгоградка приоткрыла еще одну завесу тайны – скоро на эту песню с Бузовой выйдет и клип.

«Скоро будет клип на наш с Олей трек и там будет неожиданный гость. Как вы думаете, кто это будет? Впрочем, несложно, наверное, угадать», - говорит Аня.

«Бабич, Милохин, Карнавал, Киркоров, Басков, Крид?», - гадают подписчики. Но все-таки большинство сходятся на том, что это будет Дима Масленников. Кто не знает – это еще один популярный видеоблогер в России.

Отметим, что Аня уже давно поет. В Волгограде она окончила музыкальную школу, а сейчас учится в Волгоградском институте культуры на факультете режиссуры. Она и начинала свою блогерскую карьеру с вокальных баттлов в популярных приложениях, а потом стала снимать видеоролики для TikTok и попала в первый состав Dream Team House, который открыли в Москве. Благодаря этому проекту и снискала огромную популярность.