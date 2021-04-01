Самоизоляцию пенсионерам Волгоградской области вновь продлили

Пенсионеры должны сидеть дома еще месяц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не успели волгоградские пенсионеры почувствовать долгожданную свободу передвижения, которую им с 1 апреля 2021 года сулило постановление губернатора Волгоградской области №179 от 12 марта, как в этот самый день режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше вновь продлили – по 30 апреля 2021 включительно. И это вовсе не первоапрельская шутка в День смеха. Как сообщает «КП-Волгоград», вечером 1 апреля опубликована новая редакция постановления губернатора №179 (скачать), отменяющая смягчение карантинных ограничений по коронавирусу в Волгограде и области.

- В абзаце втором слова «31 марта» заменить словами «30 апреля»; абзац девятый после слов после слов «с 22 по 31 марта 2021 г.» дополнить словами «с 01 по 14 апреля 2021 г., с 15 по 28 апреля 2021 г., с 29 по 30 апреля 2021 г.», - говорится в новой версии режимного документа. Именно на эти даты будет руководствоваться ФСС для оформления больничных листов работающим пенсионерам.

Если учесть, что начинается дачный сезон, и уже с 3 апреля 2021 года выйдут на маршруты дачные автобусы в Волжском, с 10 апреля – в Волгограде, то совершенно непонятно, для кого их пустили. Ведь пользуются этим общественным транспортом, чтобы доехать до фазенды, преимущественно пожилые жители региона.