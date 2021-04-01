Погода в Волгограде на апрель 2021: теплее обычного и много дождей

Этот апрель будет теплее, чем в прошлом году. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Апрель в Волгоград пришел с настоящим теплом и солнцем. Горожане уже готовы скинуть теплые куртки и взять курс на лето. Но погода в Волгограде и области в апреле 2021 еще подкинет немало сюрпризов, не обойдется и без капризов. Будет много дождей и ночные заморозки. Синоптики Волгоградского ЦГМС рассказали «КП-Волгоград», когда жителям области ждать жарких дней, будет ли еще холодать, какой будет погода в апреле 2021 в Волгограде и когда завершится отопительный сезон.

- Апрель 2021 года в Волгограде и области ожидается теплее, чем в прошлые годы – это мы знаем точно. Среднемесячная температура будет около нормы, количество осадков – ниже нормы, но дождей будет много. В первой декаде апреля мы ожидаем осадки почти каждый день. В отдельные дни температура будет повышаться до +19 градусов, но ночные температуры еще будут довольно низкими и порой будут опускаться ниже ноля, - рассказала «КП-Волгоград» начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Пятница 2 апреля порадует волгоградцев почти летним теплом. Ночью по области температура еще уйдет в минус. Зато день будет ясным и солнечным, а воздух по области прогреется от +11 до +16 градусов, в Волгограде погода порадует отметкой в +14, но уже в выходные начнет портиться.

ХОЛОД ЕЩЕ ВЕРНЕТСЯ

В субботу 3 апреля утром и днем пройдут небольшие дожди. В ночь на воскресенье 4 апреля 2021 зарядит сильный дождь, днем небольшие осадки ожидаются в Волгограде и на всей территории Волгоградской области.

- Конечно, это будет дождь, а не снег. Температуры ночные будут плюсовые – от +2 до +7 градусов, днем воздух местами прогреется до +16 градусов, - отмечают синоптики. – Но, начиная с субботы, в течение недели мы ожидаем осадки. Уже в воскресенье похолодает. Ночью в отдельных районах Волгоградской области опять подморозит до -4 градусов, днем будет от +7 до +12 градусов.

Так что пока не торопитесь прятать куртки и готовьте зонтики. Начиная с понедельника, в регионе ожидается усиление циклонической деятельности. С 5 по 7 апреля 2021 Волгоград и область могут накрыть сильные дожди. Температуры днем и ночью будут почти одинаковыми от +2 до +7 градусов тепла.

И с 8 апреля погода в Волгограде вновь начнет налаживаться, температура пойдет вверх. Днем в четверг будет 11 – 16 градусов тепла, а в пятницу 9 апреля воздух в Волгограде прогреется до +19 градусов, по северу области - до +14.

- По предварительным прогнозам, в апреле 2021 года в Волгограде и области погода будет теплой, комфортной. Резких понижений ночных температур и выпадения снега мы не ожидаем, - отмечает Наталья Алатырцева. - Переход среднесуточной температуры через отметку в +8 градусов ожидается в районе 14 – 15 числа. Погоду на конец апреля пока прогнозировать сложно. Но уже возможны кратковременные летние ливни.

КСТАТИ

За последние годы максимальная температура апреля в Волгограде была +29 градусов, ее зафиксировали 30 апреля 2012 года. А минимум в минус 7 градусов наблюдался дважды – в первые дни апреля 2002 и 2004 годов. В 2019-м и 2020-м температура в апреле была ниже нормы.