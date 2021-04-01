В первом круге "Ротор" обыграл "Локомотив". Фото: ФК "Локомотив".

Пауза в Российской премьер-лиге, которая из-за игр сборных длилась 2,5 недели, подходит к концу. Чемпионат возобновится матчами 24-го тура. Его программу 3 апреля откроет противостояние на «Волгоград Арене»: «Ротор» примет московский «Локомотив». Красно-зеленые весной набрали ход и въехали уже в тройку лидеров. У волгоградцев же дела идут не лучшим образом, раз руководство решилось на смену главного тренера. Но не все так очевидно в дуэли соперников с разных полюсов турнирной таблицы. Сине-голубые – неудобный соперник для москвичей. «КП» дает прогноз на матч 24 тура чемпионата РПЛ Ротор - Локомотив.

В сборные «Ротор» и «Локомотив» делегировали разное число футболистов. У волгоградцев уехали только белорус Иван Маевский и Дмитрий Шомко в Казахстан. Из стана «железнодорожников» в сборные уезжали поляки Гжегож Крыховяк, Мацей Рыбус, россияне Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, белорус Виталий Лисакович, Франсуа Камано отлучался в Гвинею. Даниил Куликов был на молодежном чемпионате Европы в составе сборной России. И в каком состоянии вернулись сборники? Это всегда большой вопрос для тренеров клубов. Физическая форма у всех может быть разная. Так что в этом плане преимущество может быть у «Ротора», который на 2 недели лишился только двух игроков.

За время паузы на сборные в «Роторе» сменился главный тренер. Руководство уволило Александра Хацкевича, не простив 0:4 от «Ростова» в предыдущем туре. Вместо белорусского специалиста команду возглавил Юрий Батуренко. Однако он официально не главный тренер. Эту должность де-юре занимает Хасанби Биджиев. У Батуренко нет тренерский лицензии Pro, чтобы возглавлять команду РПЛ. Весь новый тренерский штаб «Ротора» хорошо знаком поклонникам «Локомотива». Почти все специалисты играли или работали, либо и играли, и работали в красно-зеленой команде. Батуренко, например, и в качестве футболиста защищал цвета «железнодорожников», и проработал в структуре клуба с разными командами около 15-ти лет. С 2016 по 2020 годы он был ассистентом Юрия Семина, выигрывая с «Локомотивом» чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В турнирной таблице «Ротор» перед 24-м туром занимает 13-е место, находясь в зоне стыков. Идущий 12-м «Урал» имеет отрыв в 8 очков. У сине-голубых в активе 18 баллов. Они одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 неудач. Статистика забитых и пропущенных мячей 12-36. «Локомотив» ведет ожесточенную борьбу за медали. Плотность в верхней части таблицы крайне высокая. Совсем рядом зона Лиги чемпионов. Красно-зеленые занимают 3-е место, у них 40 очков. Столько же у ЦСКА и «Сочи», которые по дополнительным показателям располагаются в таблице ниже. У подопечных Марко Николича, которого признали лучшим тренером марта в РПЛ, 12 выигрышей, 4 ничейных результата, 7 поражений. Они забили 30 мячей, а пропустили 26.

В российской истории «Ротор» и «Локомотив» провели между собой 26 дуэлей. Москвичи 12 раз обыгрывали волгоградцев. А у сине-голубых всего на 1 победу меньше – они 11 раз оказывались сильнее «железнодорожников». Еще 3 матча завершились вничью. Разница забитых мячей с преимуществом за москвичами – 44-26. «Локомотив» не редко громил «Ротор», например, со счетами 3:0, 4:1, 4:0, 5:1. Однако в последний раз красно-зеленые очень давно побеждали волгоградцев. Аж в 2003 году. Да, потом команды провели только 4 поединка. Но 1 из них завершился вничью, а 3 выигрышами «Ротора». В первом круге в Москве южане одолели хозяев со счетом 2:1.

Букмекеры предсказуемо фаворитом матча определили «Локомотив». На его победу коэффициент составляет 1,8. Ничья оценивается котировками 3,45. А на выигрыш «Ротора» коэффициент 5.

По идее, «Локомотив» должен доказать свой класс в матче в Волгограде. По уровню и турнирному положению команда явно превосходит «Ротор». Но такие же ожидания были и перед встречей первого круга. А сине-голубые преподнесли сюрприз. Сейчас же не стоит забывать о только что завершившихся играх сборных, а также смене главного тренера в «Роторе». В какой футбол будут играть волгоградцы при Юрии Батуренко, для которого «Локомотив» - особенный соперник? Вряд ли москвичи приедут в гости к сине-голубым и возьмут легкие 3 очка. Прогноз «КП» на матч Ротор - Локомотив – ничья со счетом 2:2.