Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 апреля: заболеваемость среди волгоградцев падает

Новый минимум в этом году - менее 110 заболевших за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Прирост новых случаев коронавируса в Волгоградской области продолжает становиться ниже. Сегодня в регионе зафиксировали очередной минимум числа новых случаев ковида в этом году. 1 апреля 2021 года коронавирус подтвердился у 108 жителей Волгоградской области. В последний раз такие показатели были еще в сентябре. За всю пандемию COVID-19 подхватил 53 731 волгоградец, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. За последние сутки в России выявили 9 169 случаев ковида в 84 регионах. С марта прошлого года заболели более 4,5 миллиона россиян. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 апреля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Коронавирус остается смертельной болезнью. За очередные сутки патологоанатомическая служба подтвердила еще 4 летальных исхода, причиной которой стал ковид. За все время вирус убил уже 959 волгоградцев.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

С марта прошлого года, когда началось распространение коронавируса и в Волгоградской области, вылечились после болезни 51 420 жителей. Ежедневно завершают борьбу с вирусом более сотни волгоградцев. За последние сутки выписались из ковидных госпиталей и после домашнего лечения 106 пациентов.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 2230 человек, в том числе 16 детей. Коронавирус подтвердился у 1352 пациентов.