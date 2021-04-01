Олег Савченко: «Важно, что люди сами выбирают, какие территории в первую очередь нуждаются в обновлении»

Подрядчик приступил к второй очереди обновления бульвара на Казахской. Фото: администрация Волгограда

В конце марта в Волгограде началась реконструкция второй очереди бульвара на улице Казахской. В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» приведут в порядок участок в границах от улицы Новосибирской до Университетского проспекта. Обновление стартовало со сквера у агарного университета. Сейчас там снимают старый асфальт.

Как рассказали в мэрии, займется благоустройством этого общественного пространства ООО «Гринпарк». Подрядчику предстоит замостить дорожки, сделать новое освещение, поливочный водопровод, установить камеры систему видеонаблюдения. Зеленую зону украсят рулонный газон, 150 молодых деревьев и кустарников. От проезжей части бульвар отделят ограждением. После здесь установят лавочки и урны, а на остановке «Больница №7» - павильон для пассажиров. Сделают все в едином стиле с ранее обновленной территорией у больницы.

Помимо улицы Казахской в этом году в Волгограде благоустроят еще пять парков и скверов, также продолжится строительство нового парка «Долина». Еще десятки общественных территорий приведут в порядок в городах и селах области. По мнению председателя парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олега Савченко, формирование комфортной городской среды по нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе выходит на новый уровень.

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

- Аукционы на проведение работ по благоустройству 2021 года муниципалитет провел осенью прошлого года. В результате подрядчики в течение зимы закупили необходимые материалы и подготовили технику. Они уже выходят на объекты, что позволит уложиться в отведенные сроки и выполнить работы до наступления холодов и качественно, - отмечает Олег Савченко. - Для жителей важно не только количество благоустроенных общественных пространств, которых с каждым годом становится все больше. Важно, что люди сами выбирают, какие территории в первую очередь нуждаются в обновлении.

В этот раз голосование по отбору территорий, которые благоустроят в 2022 году, из-за ковидных ограничений пройдет в онлайн-формате. Высказать свое мнение можно будет с 26 апреля по 30 мая 2021 на всероссийской онлайн платформе.