Вкусные пироги от «Конфеток-Бараночек»: попробуйте новинки из сдобно-слоеного теста

Вкусные пироги и кулебяки ждут вас в «Конфетках-Бараночках». Фото: КБ

«Каждый пирог должен быть неповторим! У каждого пирога должна быть своя особенность!» - считают в народной кулинарии «Конфетки-Бараночки», и именно эти правила берут за основу, когда создают свои новые рецепты. Все самое вкусное и важное воплотили пекари и в новинках меню из «семейства пироговых» - аппетитных сдобно-слоёных пирогах и кулебяках.

Нежные и вкусные пироги из линейки сдобно-слоёных уже давно и надолго заслужили любовь у волгоградцев и гостей города. Теперь кулинария «Конфетки-Бараночки» предлагает попробовать и оценить сдобный пирог с капустой, кулебяку с капустои и говядинои , а также кулебяку с куриными потрошками и картофелем. Это, без преувеличений, чистое удовольствие!

ПИРОГ СДОБНЫЙ С КАПУСТОЙ

Пирог из сдобного полуслоеного теста с начинкой из жареной капусты с луком и морковью от «Конфеток-Бараночек» достаточно большой, чтобы его хватило на всю семью, дружную компанию или на обед для сотрудников небольшого офиса. Нежный, мягкий, аппетитный, в нем достаточно и теста, и начинки. Пальчики оближешь!

Пирог из сдобного полуслоеного теста с начинкой из жареной капусты. Фото: КБ

АППЕТИТНЫЕ КУЛЕБЯКИ

Также в «Конфетках-Бараночках» появились аппетитные кулебяки - это традиционное русское блюдо, один из видов закрытого пирога со сложной начинкой.

Именно начинка и является основным отличием кулебяки от других русских пирогов. Как правило, она разделяется на части слоями тонких пресных блинчиков. И получается, что при разрезе в каждом куске пирога оказываются сразу все виды начинки. Народная кулинария предлагает попробовать новинку - кулебяку с капустои и говядиной. Тающее во рту сдобное полуслоеное тесто и сочная начинка из жареной капусты с фаршем – вам непременно понравится это гармоничное сочетание.

Кулебяка с капустой и говядиной. Фото: КБ

Еще один беспроигрышный вариант - кулебяка с куриными потрошками и картофелем. Органичный дуэт и практически готовый обед в одном закрытом пироге.

Кулебяка с куриными потрошками и картофелем. Фото: КБ

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