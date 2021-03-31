Тотальный диктант 2021 в Волгограде напишут на 7 площадках

Диктаторами на этот раз станут Заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко и радиоведущая Катя Селезнева. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Несмотря на продление ограничений по коронавирусу жители Волгограда 10 апреля в 14 часов все же напишут Тотальный диктант 2021. Причем проверить свои знания русского языка волгоградцы впервые смогут сразу на семи площадках. Главной по традиции станет библиотека имени Горького. Также написать Тотальный диктант 2021 можно будет в ТРК «Европа Сити Молл», на двух площадках ВолгГТУ, а также в ВолГУ, ВИУ РАНХИГС и МФЮА. Среди диктаторов на этот раз Заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко и радиоведущая Катя Селезнева. Регистрация на площадки в Волгограде стартовала 31 марта.

Как рассказали «КП-Волгоград» городские координаторы проекта из Горьковки, читать диктант на основной площадке снова будет учитель русского языка и литературы лицея №6, кандидат филологических наук Анна Селезнева. В ТРК «Европа Сити Молл» написать текст можно будет также под диктовку профессионального филолога - Ольги Павловой.

Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ, большинству известный как «Горхоз», приглашает написать Тотальный диктант с кандидатом филологических наук Марией Латышевой. А в «Политехе» иностранцы будут писать лайт-версию - тест TruD - под руководством кандидата филологических наук Татьяны Черницыной.

В ВолГУ «диктатором» на этот раз станет кандидат филологических наук Елена Сидорова, в Волгоградском институте управления - худрук НЭТа и Молодежного театра, Заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. А в Московском финансово-юридическом университете МФЮА участники акции будут писать под диктовку ведущей утреннего шоу на радио «Новая волна» Кати Селезневой.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?

Зарегистрироваться на любую площадку можно на сайте Тотального диктанта. Но учтите, что из-за карантинных ограничений количество мест ограничено. По сто человек смогут принять Горьковка и ВолГУ, 30 любителей русского языка соберутся на площадке в ТРК, примерно по 50 человек смогут принять остальные площадки в вузах города. С собой придется взять паспорт и маску.

Остальные смогут написать Тотальный диктант онлайн под диктовку автора текста 2021 года писателя Дмитрия Глуховского или в формате #пишемдома. И не забудьте, что главное здесь вовсе не оценки (о "двойке" никто кроме вас не узнает), а любовь к русскому языку.