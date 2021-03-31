Автошколы Волгограда о новых правилах: Еще меньше людей будут сдавать с первого раза

С 1 апреля будущие автомобилисты будут сдавать практический экзамен по новым правилам Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля 2021 года начнут действовать изменения в правилах проведения экзаменов на право управлять автомобилями. День икс уже почти наступил, а процедура прохождения испытаний до сих пор вызывает вопросы. Изменения кардинальные. Ключевое нововведение – площадка уходит в прошлое. Госавтоинспекторы будут давать оценку навыкам начинающих водителей во время управления транспортным средствам в городе. И сами дорожные полицейские будут теперь сидеть на правом переднем сидении. Корреспондент «КП-Волгоград» разбирался, станет ли сдача экзаменов на права сложнее, и не будет ли она опасной для всех участников дорожного движения.

МАРШРУТЫ ЭКЗАМЕНА - ПОД БОЛЬШИМ СЕКРЕТОМ

Ключевое изменение – упразднение испытаний на площадке. С 1 апреля разворот в ограниченном пространстве, въезд в гараж, параллельную парковку, преодоление эстакады нужно будет делать в городских условиях. Но даже подъем в небольшую горку может стать огромной проблемой для начинающего водителя. Вдруг покатится вниз и заглохнет? И страшно тут не только кандидату, но и другим водителям, которые следует за машиной с буквой «У» в потоке.

Экзаменационные маршруты ГИБДД пока держит в тайне.

- Проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах исключается. Экзаменационные маршруты теперь будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители, - объясняют в Госавтоинспекции.

Инструкторы в автошколах и те не в курсе, где будет проходить экзамен.

- Мы еще не знаем, что будет с площадкой. Кто-то говорит, что ее уберут, а кто-то, что ее нужно будет проходить. Точно можно будет сказать об изменениях после того, когда мы начнем по ним работать. У меня первая группа сдает экзамены 2 апреля. И мы по-прежнему обучаем людей на площадках, только после них выезжаем в город. Также учим парковаться и в городе. Лично я делаю с кандидатами и параллельную парковку в городе, и заезд в гараж на парковках торговых центров. Если человек хорошо подготовился, то он должен без проблем сдавать экзамены по новым правилам. Мы продолжаем обучать кандидатов в водители по прежним программам. Только добавили упражнение поворот в ограниченном пространстве. Нужно развернуться в квадрате за 3 движения, - рассказал «КП-Волгоград» автоинструктор, заместитель директора автошколы «УСТК» «Формула-К» Дмитрий Петрухин.

ТЕПЕРЬ РЯДОМ ИНСПЕКТОР, А НЕ ИНСТРУКТОР

Внимательнее придется быть всем участникам дорожного движения, если они видят учебную машину. Вдруг начинающего водителя не подстрахует человек, сидящий справа на переднем сидении. Да, у него есть тоже педали. Но с 1 апреля там будет сидеть не автоинструктор, а инспектор ГИБДД. Это тоже значимое изменение в правилах сдачи на права. Сможет ли человек в погонах оперативно принять решение в экстренной ситуации и обезопасить экзаменационную машину и других участников дорожного движения?

- Представителям автошкол разрешили находиться в машине. Поэтому инструктор даже на заднем сидении может спокойно поднять рычаг ручного тормоза, если будет какая-то внештатная ситуация. Это же может сделать и инспектор, все-таки они тоже опытные люди, - отметил Дмитрий Петрухин.

Однако не у всех есть спокойствие, что нахождение инспектора ГИБДД за дополнительными педалями выручит при внештатных ситуациях.

- Кандидаты в водители начинают трястись, когда видят погоны. Этот страх есть и сейчас. Насколько сдача практики будет безопасной, всем станет понятно только на практике, когда кандидаты в водители будут проходить испытания по новым правилам, - рассказали «КП-Волгоград» в автошколе «Зеленый свет».

Даже эстакаду теперь придется сдавать в городских условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

СДАЮЩИХ С ПЕРВОГО РАЗА ЛЮДЕЙ СТАНЕТ МЕНЬШЕ?

Экзамены на права будут проходить быстрее, исчезнут многочасовые ожидания между сдачей площадки и городом. С 1 апреля кандидат в водители всю практическую часть будет сдавать, не выходя из машины. Завалившие упражнение кандидаты сразу будут отсеиваться, что в итоге ускорит процесс сдачи экзамена. Руководитель сети автошкол «Старт» Александр Ищенко отметил, что экзамен станет труднее. А процент тех, кто сдает на права с первого раза, и так невысок.

- Многие вещи в изменениях правил сдачи экзаменов вызывают вопросы. Конечно, процедура сдачи экзамена усложнится. От этого вырастет очередь. У нас уже людей записывают на май. По регламенту дается 20 минут, чтобы человек прошел маршрут. А если его усложнить, то экзамен пройдет быстрее, время на прием сократится. Другой вопрос, сколько времени на пересдачу будет человек тратить? А процент тех, кто с первого раза не может сдать экзамены на права, составляет 80%, - рассказал Александр Ищенко.

Еще, как считают инструкторы, не все смогут выполнить задания площадки в городских условиях, без разметки и конусов.

Только время покажет, как сильно нововведения повлияют на процедуру сдачи экзаменов. Будут ли возникать спорные моменты, или к изменениям быстро привыкнут как кандидаты, в водители, так и автошколы с ГИБДД? Кстати, жалобы будет рассматривать специальная комиссия с изучением аудио- и видеоинформации, полученной при проведении экзамена.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ?

С 1 апреля 2021 года при сдаче практического экзамена изменится перечень ошибок и нарушений.

- Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон. Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов, - рассказали «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области.

Еще одно принципиальное нововведение - в автомобиле при проведении экзамена могут находиться сторонние наблюдатели. В их качестве могут быть другие кандидаты в водители, представители общественных организаций, автошкол.