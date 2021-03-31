Дачные автобусы в Волгограде пустят в середине апреля

Жители Волжского смогут воспользоваться дачными автобусами раньше волгоградцев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С наступлением теплых весенних деньков многие волгоградцы засобирались на свои фазенды. Автомобили есть не у всех, поэтому дачники интересуются: когда в Волгограде, Волжском и области пустят дачные автобусы. Согласно постановлению губернатора №179 открыть сезон разрешили с 1 апреля 2021. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомдортрансе, ПАТП Волгограда и области планируют открыть сезон дачных автобусов не с первого числа, а ближе к середине апреля.

- Городские дачные автобусы в Волгограде пустят также в середине апреля 2021 года. С 10 или с 17 апреля начнется сезон, пока не ясно. Сейчас обследуют маршруты, - пояснили в мэрии.

Так что пока отличился только Волжский, где пустят городские автобусы для дачников уже в ближайшие выходные – 3 и 4 апреля 2021. А с 10 апреля дачные маршруты будут возить пассажиров ежедневно. Остальным горожанам придется ездить по делам в тесноте. Автобусов у Волжской автоколонны №1732 недостаточно, поэтому на дачные рейсы перебросят часть машин с маршрута автобуса №14.

- С 1 апреля 2021 года по будним дням на маршруте №14 будут работать 26 автобусов вместо 32 единиц, - сообщили на сайте осуществляющего пассажирские перевозки предприятия.

Напомним, начиная с апреля 2021 пенсионеры уже не обязаны соблюдать самоизоляцию, хотя она им все еще рекомендована. Также волгоградцы вновь смогут воспользоваться социальными проездными. Они уже в продаже.