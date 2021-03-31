Активисты из разных регионов страны призывают сменить время в Волгоградской области

Вопрос времени волнует не только волгоградцев, но и других россиян Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вопрос перевода времени многих будет волновать еще долго. Причем споры не прекращаются не только в Волгоградской области. Активисты из разных регионов России предлагают провести масштабную реформу часовых зон. Они считают, что изменения требуются большинству субъектов страны, в том числе и Волгоградской области.

- Ни одна из «часовых» реформ в нашей стране не смогла обеспечить оптимальный баланс светлого и темного времени суток для всех субъектов РФ в равной степени, так как данные реформы затрагивали всю территорию страны сразу, не учитывая географических особенностей каждого субъекта РФ в отдельности, - сообщается в обращении активистов на сайте Российских общественных инициатив.

Сторонники часовой реформы также назвали опасным прецедентом отмену референдума, который прошел в Волгоградской области в 2018 году, проведя спустя 2 года опрос населения.

- Власти Волгоградской области, нарушая все возможные нормы и правила избирательного законодательства, отменяют итоги народного референдума 2018 года. Перевод Волгоградской области на час назад, идущий вразрез с итогами народного референдума, создал опасный правовой прецедент: с этого момента возможным стало аннулирование как итогов Крымского референдума 2014 года, так и всероссийского референдума 2020 года по поправкам в Конституцию РФ, - сообщается на портале Российских общественных инициатив.

Сторонники реформы привели данные восхода и захода солнца в самый длинный и самый короткий день в году в разных регионах. 21 июня в Волгоградской области восход в 4:00, заход – в 20:09, а 21 декабря восход - в 7:53, заход солнца – в 16:09. Среднегодовой полдень – в 12:02.

А какой же выход из положения? Активисты предлагают разделить регионы России на 5 групп. Например, в одной из них субъекты страны, в которых оптимальное времяисчисление, а в другой необходимо вернуть сезонное время. Волгоградская область должна войти в ту группе, где следует перевести на постоянной основе на 1 час вперед от нынешних значений, а на лето стрелки часов должны переводиться еще на час вперед.

Сейчас инициатива набрала более 2,5 тысяч голосов. Онлайн голосование закончится 19 февраля 2022 года. Всего нужно набрать 100 тысяч голосов, чтобы решение рассмотрели на федеральном уровне.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Напомним, Волгоградская область в 2018 году после референдума перешла в 3-ю часовую зону. Но при местном времени регион жил недолго. В прошлом году состоялся опрос населения, по итогам которого волгоградцев ждал новый перевод стрелок часов. 27 декабря 2020 года область вернулась на московское время. Закон подписал президент Владимир Путин. Ранее переход региона во 2-ю часовую зону из 3-й, который инициировали областные депутаты, поддержали парламентарии Госдумы и сенаторы. Однако сторонники местного времени продолжают борьбу. Правда, они терпят неудачи в судах. Зато готовят новый референдум.