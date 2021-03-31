Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 марта: 111 заболевших и 5 умерших

Актуальная информация о коронавирусе в Волгограде и области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 марта в России выявили более 8 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. Из этого числа 111 случаев приходится на Волгоградскую область. Хотя прирост рекордно минимальный в этом году (накануне было 114 случаев), регион остается в лидерах – 14-е место по стране. Всего же с начала пандемии ковидом заразились 53,623 жителей. Из них больше 50 тысяч человек полностью выздоровели. Сегодня домой выписали 109 пациентов – они полностью здоровы. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 марта 2021 года.

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Врачи работают круглосуточно, спасая ковидных больных. Но, как известно, вирус особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями: он провоцирует осложнения. Только сегодня умерло 408 россиян. Из них пятеро из Волгоградской области. Во время пандемии коронавирус унес жизни 955 волгоградцев.

География распространения коронавируса в регионе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отметим, что россияне вот уже год живут в условиях коронавирусных ограничений. Вовремя принятые меры позволили сократить количество инфицированных. В том числе, массовое вакцинирование, которое началось в начале 2021-го. В Волгоградскую область регулярно поступают вакцины, которые пользуются спросом – люди неделями ждут очереди.