Проверь свои знания в преддверии ЕГЭ

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

– Дорогие старшеклассники! Сейчас у вас напряженное время: вы стоите на пороге взрослой жизни. Вам предстоит подготовиться к экзаменам, пройти итоговую аттестацию, выбрать специальность, поставить высокие цели и добиваться их достижения.

Сервис онлайн-образования «Ростелеком. Лицей» поможет вам улучшить свои знания, подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ по русскому и английскому языкам, математике, цифровым технологиям. Желаю вам успехов и удачи на этом пути! Не бойтесь трудностей, стройте свое будущее, мечтайте и исполняйте мечты.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Школы, принявшие самое активное участие в викторине, получат грамоты и призы от наших партнеров – бесплатный доступ к платформе «Ростелеком. Лицей». В начале мая на сайте www.volgograd.kp.ru выйдет отчетная статья о победителях.

Авторскую рубрику «Вопрос от профессора» подготовила доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии и журналистики ВолГУ Оксана Горбань.

По итогам викторины профессор проведет урок для учащихся школы-победителя.

Условия участия: после прохождения викторины нужно отправить письмо на электронную почту elmira.kp@mail.ru . В теме письма написать: викторина, номер школы, класса, свою фамилию и имя.

Автор: Инна Шереметьева