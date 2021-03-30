Ирина Гусева обсудила проблемы СНТ с волжскими дачниками

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

Жители СНТ «Изобилие» встретились с депутатом Государственной Думы РФ Ириной Гусевой. Парламентарий приехала в дачное общество в рамках тематической недели приемов партии «Единая Россия».

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

Большинство членов СНТ «Изобилие» живут там постоянно, поэтому обсудить проблемные вопросы с депутатом пришли около 50 человек. На встрече подняли множество вопросов, касающихся развития и благоустройства дачного массива.

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

Жители жаловались на отсутствие интернета и освещение, состояние остановки общественного транспорта и сам транспорт, который ходит только в летнее время. Рассказали парламентарию про огороженный забором берег, из-за чего нельзя пройти к реке. Также волгоградцев интересовали обустройство пешеходных переходов и вывоз мусора. Подняли и вопрос отсутствия пешеходных дорожек, из-за чего людям приходится ходить по обочине проезжей части, что очень опасно.

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

Также на встрече обсудили законодательную инициативу вступления в члены СНТ наследников. Ирина Гусева приняла ее в работу, чтобы проработать на законодательном уровне. После парламентарий рассказала, какими полномочиями наделены разные ветви власти и обозначила круг вопросов, которые решают муниципалитет и депутаты городской Думы.

- Обсуждая, одну проблему, понимаешь, что за ней стоит целый блок проблемных вопросов, которые нужно тоже решать. Поэтому все вопросы зафиксированы и будут решаться всеми уровнями власти, - подвела итог встречи Ирина Гусева.