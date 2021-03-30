Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 марта: заболевших как в октябре

В госпиталях на сегодня остаются 2227 взрослых и 18 детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 апреля в Волгоградской области снимут коронавирусные ограничения для пенсионеров, хотя и рекомендуют по-прежнему соблюдать все меры ковидной безопасности. На сегодня в регионе минимальное количество заболевших начиная с октября 2020 года. За последние сутки заразились 114 человек, всего за год пандемии – более 53,5 тысячи волгоградцев. При этом регион остается в топ-15 по стране. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 марта 2021 года.

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Традиционно больше всего заразившихся в Волгограде – 56 человек. А вот в Волжском на сегодня всего 1 заболевший, как и в Алексеевском, Ленинском и Новониколаевском районах. Зато в Дубовском и Камышинском сразу плюс 9, в Калачевском и Суровикинском – по 6 ковидных пациентов за сутки, в Урюпинском и Чернышковском – по 5. По 4 человека внесли в списки Городищенский, Киквидзенский и Клетский районы, в Жирновском сегодня 2 заболевших.

Число летальных исходов пока меньше не становится – снова 5 смертей за сутки, всего коронавирус унес жизни 950 волгоградцев. Высокий уровень смертности в облздраве объясняют тем, что число положительных тестов на коронавирус в ведомстве узнают почти сразу. А вот причины смерти устанавливает специальная комиссия в течение 30-45 дней после летального случая. Так что это, скорее, статистика начала февраля. Унес ковид жизни еще 3 женщин и 2 мужчин из Волгограда, Фроловского, Городищенского, Суровикинского и Урюпинского районов области.

Распределение заболевших по городам и районам области на сегодня. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, на сегодня выздоровели и покинули госпитали еще 113 пациентов с ковидом. В целом одолеть инфекцию и ее последствия удалось уже 51,2 тысячи волгоградцев. В госпиталях на сегодня остаются 2227 взрослых и 18 детей. Эта цифра пока не уменьшается, хотя все больше больниц теряют статус инфекционных и возвращаются к привычному профилю.

И хорошая новость для тех, кто ждет своей очереди на прививку от коронавируса. Вторая за неделю партия вакцины «Спутник V» пришла в регион – это еще 18 тысяч 300 комплектов препарата.