Так играть рукой можно: главный судья матча «Ротор» - «Ростов» принял верные решения во всех спорных моментах

Фото: СК "Ротор"

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Ротором» и «Ростовом» запомнился различными моментами. Во-первых, он стал последним для Александра Хацкевича на посту главного тренера волгоградской команды. Во-вторых, сама игра закончилась крупной победой ростовчан со счетом 4:0. А еще во время матча судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым принимала спорные решения в пользу гостей. На это указывал и Александр Хацкевич. Спустя почти 2 недели после встречи Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза разобрала работу арбитров. Там посчитали, что все решения она приняла верно, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт РФС.

На 2-й минуте после просмотра VAR был отменен забитый мяч Седрика Гогуа. ЭСК подтвердила, что защитник сине-голубых находился в офсайде после передачи мяча его партнером. На 4-й минуте в ворота «Ротора» назначили пенальти. Гогуа по неосторожности сделал подножку Али Соу, из-за чего форвард «Ростова» оказался на газоне. И самый спорный момент случился на 41-й минуте, когда гости забили первый мяч в ворота сине-голубых. Во время голевого момента мяч попал в руку футболиста «Ростова» Максиму Осипенко. Но в воротах игровой снаряд оказался спустя несколько активных действий игроков атакующей команды. Оказывается, так играть можно. Хотя даже главный тренер дончан Валерий Карпин после матча заявил, что такой гол вряд ли можно засчитывать.

- С целью унификации подобных эпизодов, УЕФА выпустил разъяснение, касающееся термина «незамедлительно», которое также принято в отдельных европейских национальных чемпионатах. Под незамедлительностью создания возможности забить гол в данном случае понимается не более двух действий (передач, ударов, обводок игрока соперника и т.п.), произошедших непосредственно после касания руки партнера по команде. Комиссия считает, что попадание мяча в ворота «Ротора» после трех ударов в створ не свидетельствует о незамедлительно полученном командой преимуществе, несмотря на общую скоротечность игрового эпизода, - так ЭСК мотивировала решение главного арбитра засчитать гол «Ростова».

Обычному болельщику разбираться в футбольных правилах становится все сложнее и сложнее.