«ЕвроХим-ВолгаКалий» демонстрирует инновации на международном фестивале

Фото: Ирина СИМОНОВА

Форум проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли России с 2005 года и считается одним из главных мероприятий в сфере отраслевого детского, молодежного научно-технического творчества и профориентации в стране.

На форум-2021 съехались представители крупных промышленных предприятий региона, молодые ученые, исследователи и специалисты в возрасте от 14 до 35 лет.

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» представил сотрудник отдела по операционным улучшениям Антон Пащенко. Он презентовал свои наработки по внедрению пастовой закладки для рационального управления хвостовым хозяйством Гремячинского ГОКа.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочерняя структура компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко - осваивает в Волгоградской области одно из самых крупных калийных месторождений России. Предприятие уделяет большое внимание обучению сотрудников, поощряет участие в фестивалях, научно-технических конференциях и семинарах, которые могут способствовать развитию профессиональных навыков.

«Я не первый раз посещаю мероприятия такого формата, но с защитой проекта ранее не выступал. Поэтому для меня этот фестиваль стал импульсом для дальнейшего развития и совершенствования», - отметил менеджер по развитию отдела по операционным улучшениям «ЕвроХим-ВолгаКалия» Антон Пащенко.