Огласили список дорог Волгограда, которые в 2021-м подлатают первыми

Фото администрации ВО.

Снег растаял, морозы ушли, а значит, можно приступать к ремонту дорог. И муниципальные предприятия уже приступили к работам. Пока не к капитальным ремонтам, но и не шлаком засыпать будут, а будут ремонтировать «картами». Мера также временная, но крайне необходимая. Список первоочередных улиц уже составили. Итак, какие дороги в Волгограде подлатают в ближайшее время?

В Волгограде асфальт после мартовских «температурных качелей» местами буквально сошел на нет. А та «труха», которой дорожники засыпали выбоины (в качестве временной меры), растворилась в лужах и размазалась по дорогам. И теперь на этих местах не просто ямы, а глубокие рытвины. В начале марта по городу проехалась комиссия, подсчитали, что срочно надо провести ремонт картами на площади свыше 143 тысяч квадратных метров.

В Советском районе в первоочередной список попала дорога, которая ведет к горнополянским поселкам. Там уже приступили к подготовительным работам.

- Сегодня на объекте началось фрезерование участков, определенных для ремонта, после чего рабочие муниципального предприятия «ДСЭР Советского района» приступят к укладке асфальтобетонных карт, - поясняют в мэрии.

Также в в Советском районе залатают «картами» улицы Дарвина, Тимирязева, Мариупольскую, Слесарную и Панфиловскую.

В Кировском районе оперативно обновят покрытие на местном проезде улицы 64 Армии, на улицах Братской и Строительной, а также в поселке Авиагородок.

В Ворошиловском районе в ближайшие дни ремонтные работы начнутся на улицах Куприна, Яблочная и Ельшанская.

Появились дорожные рабочие и на проспекте Жукова.

- После того, как закончилась гарантия на ремонтные работы, которые вели на проспекте перед мундиалем, за текущее состояние дороги отвечает МБУ «Северное». Сейчас работники предприятия уже фрезеруют дефектные участки и ремонтируют покрытие асфальтобетонной смесью, - уточняют в администрации Волгограда.

Также в Дзержинском районе дорожники приступают к ремонту улицы Восточно-Казахстанская. Эту дорогу, напомним, ремонтировали в 2016 году. Чиновники говорят, за четырехлетний гарантийный период вопросов к покрытию не возникало. Да и сегодня улица, уверяют, «соответствует нормативным требованиям». Но местами образовались ямы. Эти участки и подлатают картами.

- Сегодня здесь также проводится подготовка к ремонту – рабочие убирают мусор, собирают и вывозят песчано-грунтовые наносы, - отмечают в мэрии.

И акцентируют на том, что ремонт картами – временная мера, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд. Позже к этим дорогам обещают вернуться и полностью заменить покрытие по всей ширине полотна. Отметим, что в 2021 году в Волгограде обещают капитально отремонтировать 40 дорог. Одновременно будет вестись строительство новых проездов и реконструкция существующих.