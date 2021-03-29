Врачи делают все возможное: в Волгограде годовалая девочка пять дней прожила с батарейкой внутри

Девочке предстоит еще длительное лечение в Москве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде из годовалой малышки достали батарейку. И это не шутка про активного заводного ребенка. Маленькая девочка действительно проглотила батарейку и чуть не умерла. Врачи провели сложную операцию. Ребенок выжил, но лечение ему предстоит долгое. Эту историю «КП-Волгоград» рассказали в облздраве.

- На «скорой» в детское реанимационное отделение больницы №7 доставили годовалого ребенка. Малышка едва дышала. Оказалось, что девочка проглотила батарейку (маленькую такую, кругленькую, которая часто встречается в детских игрушках), - поясняют в региональном комитете здравоохранения.

Что удивительно, девочка прожила с этой батарейкой внутри уже 5 дней. При этом вела она себя, как обычно, и лишь на пятые сутки мама малышки заметила у нее проблемы с дыханием и проглатыванием пищи. Затем появился кашель. Женщина побежала с ребенком в больницу. Там девочку обследовали и обнаружили инородный предмет.

- Этот аккумулятор застрял у нее между пищеводом и трахеей, - поясняют в облздраве. - За 5 дней, что батарейка пробыла в организме малышки, образовался пролежень. И это еще больше усугубляло ее состояние.

Бригада медиков экстренно собрала консилиум, связались с национальным медицинским исследовательским Центром Здоровья детей и провели дополнительные консультации.

- Операция прошла успешно. Батарейку из малышки достали. Но состояние ее остается еще очень тяжелым, - не скрывают волгоградские врачи, которые спасают ребенка.

Девочка находится в реанимации. Ей предстоит еще длительное лечение, которое она продолжит в Москве. Сейчас ее готовят к переводу к столицу.

К слову, наши врачи говорят, что в последние годы подобные случаи в России и в мире участились. Маленькие батарейки представляют большую угрозу для жизни малышей, и на этот эту проблему, как говорят медики, надо обратить очень пристальное внимание.