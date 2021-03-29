Беременную волгоградку ударило током в ванной от зарядки мобильного телефона

Волгоградка потянулась за телефоном, когда принимала ванну: ее ударило током от зарядного устройства. Фото: Юлия Данильченко

23 марта 32-летняя беременная волгоградка попала в реанимацию после удара током от зарядки мобильного. Инцидент произошел в тот момент, когда женщина принимала ванну и потянулась за телефоном. После электрического разряда на ее руке остался серьезный ожог. Горожанке стало так плохо, что пришлось вызвать неотложку. В тот же день ее госпитализировали в «Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25». Целые сутки волгоградские врачи боролись за жизнь пациентки и ее малыша.

О подробностях инцидента «КП-Волгоград» рассказали в облздраве.

- Горожанка на 10-й неделе беременности получила удар током во время купания в ванной. Женщина обратилась в скорую медицинскую с жалобами на головные боли, головокружение и сильный ожог руки, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Сначала пациентка находилась в отделении реанимации. Был риск, что электротравма вызовет нежелательные последствия: например, проблемы с сердцем. Когда медики удостоверились, что с беременной и ребенком все хорошо, перевели в ожоговое.

- Затем пациентка пожелала продолжить лечение амбулаторно, её жизни и жизни малыша ничего не угрожает, - резюмировали в облздраве.