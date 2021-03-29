«Надо головой думать, а не хайповать»: Розенбаум раскритиковал памятник шаурме за сходство с Вечным огнем на Мамаевом кургане

Фото - скрин со странички в Инстаграме Александра Розенбаума.

Российский поэт, певец и композитор Александр Розенбаум написал пост негодования на своей страничке в инстаграме по поводу нового памятника на стене популярной питерской шавермы. Его возмутило то, что рука с шаурмой очень напоминает руку, держащую факел, установленную в пантеоне на Мамаевом кургане.

«Когда вижу такое - всё рушится в моей душе. Вы бы ещё Вечный огонь зажгли.... нет слов больше», - раскритиковал Розенбаум «памятник восточному блюду».

Под этим постом у певца разгорелись нешуточные дебаты. Подписчики буквально разделились на два «лагеря». «Памятник душевной «нищете»», «Стыдно», «Потерянные ценности нашего времени», - пишут одни.

«Обычный стрит-арт. Уличное искусство. Это памятник с иронией», «Ничего оскорбительного здесь не увидел», «А что здесь такого? У меня, например, никаких ассоциаций не вызывает», - противоречат другие.

Розенбаум, почитав эти комментарии, решил написать еще один пост на эту тему.

«Пусть вешают, что угодно с позволения думских комитетов. Но! Пока подобный «шедевр» будет напоминать тем, кто знает, руку с факелом на Мамаевом Кургане, я (и, думаю, не только я, судя по комментариям) буду всеми силами противодействовать подобному нью-урбанизму на улицах моего родного города. Надо думать головой, а не руководствоваться хайпом с приколами», - пояснил свое негодование народный артист России.

Впрочем, даже визуальный сравнительный анализ двух фото памятников, который сделал композитор, не всех убедило в схожести этих объектов.

Так, председатель Волгоградского отделения «Российский Красный Крест» Александр Плаксин не разделил негодование артиста.

«Ничего нет общего со скульптурной композицией на Мамаевом кургане. Конечно, питерский памятник далеко не щедевр, но пахабщины в нем нет. Как и связи с монументом в Волгограде. Иначе любое поедание шаурмы «прямым хватом» будет считаться насмешкой и издевательством. Мамаев курган – вечная память героям. А это – лишь безобидный памятник, хоть и безвкусный. Связи ноль», - прокомментировал волгоградец пост Розенбаума.

А вот общественный деятель Павел Пятницкий поддержал композитора.

«Согласен. Когда покушаются на то, что свято – молчать нельзя. Я против тотальной цензуры, но в каком-то виде она все же должна присутствовать. И в этом мы убеждаемся все чаще», - написал политик.

Одни тут же потребовали создать петицию и демонтировать это «убожество, а не памятник», другие считают, что такое «искусство» все-таки имеет право на жизнь – «веяние времени».

А вы как считаете?