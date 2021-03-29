На старт, внимание: «Волгоградский марафон» снова соберет любителей бега

В этом году забегу пройдут на пяти дистанциях Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Любители бега со всей России снова соберутся в Волгограде. В нашем городе 29 и 30 мая пройдет спортивный праздник «Волгоградский марафон». Впервые он состоялся в 1985 году. А в этом году состязания среди бегунов пройдут в 32-й раз. За свою историю «Волгоградский марафон» стал знаковым событием для любителей легкой атлетики. На выбор бегунам предложат несколько дистанций. Каждый выберет километраж по силам. А участником может стать любой желающий. Дистанция будет проложена вдоль Волги в центре города. Старт и финиш расположатся возле музея «Россия – моя история».

"Волгоградский марафон" за свою историю стал знаковым событием для любителей легкой атлетики Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Чтобы выйти на дистанцию «Волгоградского марафона», необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте newrunners.ru/race/volgograd-marafon2021. Сделать это нужно до 10.00 10 мая. Участникам предложат дистанции в 5000 метров, 10 000 метров, полумарафон на 21 097 метром и марафон на 42 километра 195 метров. Пробежаться смогут и дети до 12 лет на дистанции «Мой первый километр».

Программа «Волгоградского марафона» не ограничится только забегами. 29 мая в день выдачи пакетов участникам с 10.00 до 20.00 на месте стартового городка будет работать спортивная выставка. Для гостей из других городов страны организуют экскурсию по достопримечательностям Волгограда. В этот же день пройдет детский забег на 1000 метров. 30 мая участникам и зрителям не даст заскучать концертная программа, а детей будут веселить аниматоры. В 7.00 откроются раздевалки и камеры хранения. В 9.00 – старт всех забегов. Все участники должны финишировать до 15.00. На марафонскую дистанцию определили лимит времени в 6 часов. Победителей и призеров наградят после финиша.