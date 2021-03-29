В Волгограде с 1 апреля открываются сезонные ярмарки: адреса

В каждом районе будут свои ярмарки.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
С 1 апреля 2021 в Волгограде стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок. Всего в областном центре будет порядка 20 мест, где горожане смогут купить мясо и молоко, рыбу и зелень, овощи и фрукты. Свою продукцию на ярмарках представят фермеры, дачники и садоводы.
Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, проводить сельскохозяйственные ярмарки в городе можно там, где есть твердое покрытие, санузлы, места для сбора мусора и санитарно-ветеринарный контроль. Всего на сегодня в Волгограде утверждено около 60 таких площадок, часть еще не занята.
ВСЕ МЕСТА ДЛЯ ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ВОЛГОГРАДЕ
Красноармейский район
пересечение пр. Героев Сталинграда и ул. 50 лет Октября, («Юбилейный»)
ул. Плеханова, 3а
пр. Героев Сталинграда, 49д
ул. Брестская, напротив дома № 11
Кировский район
ул. Кирова, 100
ул. Лавровая, у автобусной остановки
ул. Пожарского, 344 - ул. Санаторная, 12а
ул. Кизиловая, 87
Советский район
на автодорое «Новый Рогачик - учхоз «Горная поляна»
п. Горьковский, пересечение ул. Голубятникова и ул. Волгоградской
пересечение ул. Казахской и ул. Новосибирской
пр. Университетский, 25
пр. Университетский, 64
пр. Университетский, 85г
ул. Туркменская, напротив дома 17
ул. Шумского
пересечение ул. Базисной и ул. Авиаторской
ул. Лихачева, 46
Ворошиловский район
ул. Ардатовская, 29
ул. Котлубанская, 100
ул. Елецкая, 2г
ул. Кузнецкая, 26
ул. Саши Филиппова, 117
ул. Неждановой, 8
ул. Неждановой 38
Центральный район
ул. Советская, вдоль МУП «Центральный рынок»
Дзержинский район
пересечение ул. Шекснинской и ул. Пятиизбянской
пересечение ул. Симонова и ул. Космонавтов
ул. Историческая, 181д
пересечение ул. Краснополянской и ул. Республиканской
ул. Ангарская, 55б
напротив ул. Домостроителей, 17
пересечение ул. Кутузовской и ул. 51-й Гвардейской
ул. Землячки, 1
ул. Краснополянская, 48б
напротив ул. Краснополянская, 5а и 50г
Краснооктябрьский район
Остановка «ЖКО»
Рынок «Восток»
ул. Вершинина, 1
ул. Штеменко, 2
ул. Еременко - ул. Библиотечная
пр. Ленина, 65а
ул. Менделеева
напротив рынка «Север»
Тракторозаводский район
пл. Дзержинского
ул. 95-й Гвардейской, 12а
ул. Ополченская, 11а
пересечение ул. Богомольца и ул. Н. Отрады
пересечение 2-й и 3-й Продольной
ул. Н.Отрады, 20б
с ул. Гроссмана, 6б
ул. Кабардино-Балкарская, 10