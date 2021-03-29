В Волгограде с 1 апреля открываются сезонные ярмарки: адреса

В каждом районе будут свои ярмарки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 1 апреля 2021 в Волгограде стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок. Всего в областном центре будет порядка 20 мест, где горожане смогут купить мясо и молоко, рыбу и зелень, овощи и фрукты. Свою продукцию на ярмарках представят фермеры, дачники и садоводы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, проводить сельскохозяйственные ярмарки в городе можно там, где есть твердое покрытие, санузлы, места для сбора мусора и санитарно-ветеринарный контроль. Всего на сегодня в Волгограде утверждено около 60 таких площадок, часть еще не занята.

ВСЕ МЕСТА ДЛЯ ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ВОЛГОГРАДЕ

Красноармейский район

пересечение пр. Героев Сталинграда и ул. 50 лет Октября, («Юбилейный»)

ул. Плеханова, 3а

пр. Героев Сталинграда, 49д

ул. Брестская, напротив дома № 11

Кировский район

ул. Кирова, 100

ул. Лавровая, у автобусной остановки

ул. Пожарского, 344 - ул. Санаторная, 12а

ул. Кизиловая, 87

Советский район

на автодорое «Новый Рогачик - учхоз «Горная поляна»

п. Горьковский, пересечение ул. Голубятникова и ул. Волгоградской

пересечение ул. Казахской и ул. Новосибирской

пр. Университетский, 25

пр. Университетский, 64

пр. Университетский, 85г

ул. Туркменская, напротив дома 17

ул. Шумского

пересечение ул. Базисной и ул. Авиаторской

ул. Лихачева, 46

Ворошиловский район

ул. Ардатовская, 29

ул. Котлубанская, 100

ул. Елецкая, 2г

ул. Кузнецкая, 26

ул. Саши Филиппова, 117

ул. Неждановой, 8

ул. Неждановой 38

Центральный район

ул. Советская, вдоль МУП «Центральный рынок»

Дзержинский район

пересечение ул. Шекснинской и ул. Пятиизбянской

пересечение ул. Симонова и ул. Космонавтов

ул. Историческая, 181д

пересечение ул. Краснополянской и ул. Республиканской

ул. Ангарская, 55б

напротив ул. Домостроителей, 17

пересечение ул. Кутузовской и ул. 51-й Гвардейской

ул. Землячки, 1

ул. Краснополянская, 48б

напротив ул. Краснополянская, 5а и 50г

Краснооктябрьский район

Остановка «ЖКО»

Рынок «Восток»

ул. Вершинина, 1

ул. Штеменко, 2

ул. Еременко - ул. Библиотечная

пр. Ленина, 65а

ул. Менделеева

напротив рынка «Север»

Тракторозаводский район

пл. Дзержинского

ул. 95-й Гвардейской, 12а

ул. Ополченская, 11а

пересечение ул. Богомольца и ул. Н. Отрады

пересечение 2-й и 3-й Продольной

ул. Н.Отрады, 20б

с ул. Гроссмана, 6б

ул. Кабардино-Балкарская, 10