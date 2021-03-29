Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 марта: умерли уже 945 волгоградцев

За последние сутки в Волгоградской области ковид подтвердился у 117 человек, 5 пациентов умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом продолжается. Сегодня зафиксировали очередной минимум, начиная с сентября. 29 марта в регионе COVID-19 подхватили 117 человек. В последний раз такие цифры суточного прироста были полгода назад. В понедельник Волгоградская область занимает 14-е место в стране по количеству новых случаев коронавируса. Всего в регионе ковидом за время пандемии заразились 53 398 человек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. В России 29 марта подтвердились 8 711 случаев COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 марта 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Продолжают подтверждаться новые смерти от осложнений коронавируса. Спасти всех пациентов с COVID-19 медикам не удается. За последние сутки подтвердились 5 летальных исходов. Однако эти люди погибли, как минимум, месяц назад. Зампредседателя облздрава Николай Алимов отмечал, что смерть от ковида подтверждается спустя 1-1,5 месяца после гибели пациента. Всего пандемия унесли жизни уже 945 волгоградцев.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

За последние сутки выписались после выздоровления от ковида 110 жителей Волгоградской области. Всего с марта прошлого года коронавирус победили 51 092 волгоградца. Продолжают бороться с вирусом в инфекционных госпиталях 2224 человека, в том числе 16 детей. Среди них коронавирус подтвердился у 1361 пациента.