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Общество29 марта 2021 12:29

У Родины-матери не нашли серьезных дефектов

9 скульптур на Мамаевом кургане в Волгограде отреставрирует Минкультуры РФ в ближайшее время
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Реставрация монумента шла с 2017 года.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин побывал на Мамаевом кургане и оценил состояние монумента «Родина-мать зовет!» после реставрации и сообщений о вновь появившихся трещинах и пятнах. Также он рассказал, что на срочные противоаварийные работы по сохранению мельницы Гергардта, где недавно частично обрушился южный фронтон, выделят 15 миллионов рублей.

- Посмотрите на состояние монумента «Скорбящая мать» - так же выглядела у нас Родина-мать до реставрации. Работа проведена большая и уникальная. Бетон сам по себе плохо поддается реставрации, в России такого еще не было и вообще в мире, - отметил первый заместитель министра культуры РФ.

По его словам работа на главном монументе Мамаева кургана проведена качественно.

- Отмечу, что после зимнего периода, с учётом воздействия агрессивной среды и перепадов температур, на каждом памятнике образуются незначительные трещины и подтеки, которые устраняются в ходе текущего содержания памятника. У нас заключен контракт на мониторинг в музеях. Каждые три месяца мы видим, что происходит. При необходимости будем принимать меры и решения. На сегодняшний день технические характеристики показывают, что все хорошо, все в порядке, слава Богу. Поэтому будем дальше мониторить, смотреть, - подчеркнул Сергей Обрывалин.

Кроме того, заместитель Ольги Любимовой сообщил журналистам, что в ближайшие годы реставрация ждет 9 памятников мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Среди них скульптуры «Скорбящая мать», «Стоять насмерть!», горельеф «Память поколений».

- Музей уже готовит проект на все памятники - 26 объектов культурного наследия за исключением Родины-матери. Потихонечку будем с 2023 года приступать к масштабной реставрации, просить средства на это.

Реставраторы обещали, что цвет монумента со временем станет более однородным, а пятна высохнут.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«ЭТО НАША СВЯТЫНЯ, БУДЕМ СМОТРЕТЬ ЗА НЕЙ»

На сегодняшний день состояние монумента «Родина-мать зовет!» у министерства культуры РФ опасений не вызывает.

- Мы все переживаем за это, это не жители, а вся страна переживает за этот памятник, безусловно, - отметил Сергей Обрывалин. - Это наша святыня, наша жемчужина, поэтому, конечно, мы все будем смотреть за ней, мониторить. В министерстве культуры установлен особый контроль за этим памятником. Будем дальше работать, исправлять ситуацию на других памятниках.

Напомним, реставрация Родины-матери началась в 2017 году. Сначала заменили канаты, затем обновили и почистили и всю поверхность монумента.

РЕМОНТ НА МЕЛЬНИЦЕ ГЕРГАРДТА НАЧНЕТСЯ ЛЕТОМ

Осмотрел замминистра культуры и мельницу Гергардта, у которой недавно обрушилась часть фронтона. По его словам памятник нуждается в срочных работах, и начнутся они уже в начале лета. Сначала нужно подготовить проект противоаварийных работ. Главная их цель – обезопасить реставраторов, которые выйдут на объект в дальнейшем.

Обрушилась часть южного фронтона старинной мельницы. Фото: Олег Димитров

- Предположительно, это будет укрепление сводов, оставшихся частей крыши, правого фронтона. Предварительный срок – два месяца на подготовку проекта. Думаю, что с 1 – 15 июня мы выходим на работы и начинаем противоаварийные и консервационные мероприятия, - рассказал Сергей Обрывалин. - Скорее всего, это продлится до октября – ноября. Возможно, понадобится и больше времени, тогда будем рассчитывать на два года. Деньги уже запланированы. По предварительным данным, это порядка 15 миллионов рублей. Но точно понимать объем работ мы будем, когда будет готов проект.

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